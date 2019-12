Mit der Bahn zur Kreistagssitzung

Wertheimer Kreisräte machten am Mittwoch Werbung für die Bahn. Sie fuhren gemeinsam mit dem Zug nach Tauberbischofsheim zur Sitzung des Kreistags.

Wertheim. Die meisten der Wertheimer Kreisräte machten sich am Mittwoch per Bahn auf den Weg zur wichtigsten Kreistagssitzung des Jahres. In Tauberbischofsheim stand die Verabschiedung des Kreishaushalts an (siehe Bericht auf Seite 27).

...