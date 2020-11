Mit dem Licht der besinnlichen Adventszeit die trübe Stimmung erhellen

Seit ein kleines, aber gefährliches Virus das Geschehen fest im Griff hat, fragt man sich auch am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, wie Weihnachten denn dieses Jahr „läuft“.

Wertheim. Weihnachten ist ein Fest, das Glaubende und Nichtreligiöse in faszinierender Form jedes Jahr trotz aller Gegensätze irgendwie verbindet. Doch in diesem Jahr ist es mit einem Mal in Frage gestellt. Der traditionelle Schulgottesdienst in den Wertheimer Kirchen fiel pandemiebedingt bereits im Sommer aus und wird auch vor den Weihnachtsferien dieses Jahr nicht stattfinden.

Verunsicherung und Isolation, die Notwendigkeit, sich von anderen Menschen fernzuhalten,Verschwörungstheorien und bei manchen die Infragestellung der demokratischen Ordnung prägen diese Zeit. Es ist unklar, ob in diesem Jahr mit den liebgewordenen Ritualen und Bräuchen gefeiert werden kann. Werden wir oder andere gefährdet? Ist es möglich, im Kreis der Schulgemeinschaft und der Familie Zusammensein zu erleben oder wird alles ganz anders?

Herausfordernde Fragen

Das waren und sind herausfordernde Fragen, der sich die Fachschaften der evangelischen und katholischen Religionslehre am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium im Herbst stellten, um die Adventszeit an der Schule sinnvoll zu planen.

Für sie war klar: Die menschliche Botschaft von Weihnachten darf auch in diesen seltsamen Zeiten nicht unter den Tisch fallen. Helligkeit und Wärme der Adventszeit sollen nicht einem seuchenhygienischen Pragmatismus anheimfallen, der die einzelnen Akteure der Schulgemeinschaft noch mehr als ohnehin notwerndig voneinander isoliert.

So wurden mehrere Aktionen gestartet, die der aktuellen Situation angepasst sind und dennoch ein vorweihnachtliches Gemeinschaftsgefühl für alle entstehen lassen können. Verschiedene Aktiv-Stationen können von Lehrenden und Lernenden durchlaufen werden und sollen auf das Weihnachtsfest vorbereiten:

Im sogenannten „Raum der Stille“ wurde unter Verwendung von Moos, Steinen und Rindenholz eine großdimensionierte Weihnachtskrippe mit selbst angefertigten Figuren aufgestellt, die der Barockzeit in der alpenländischen Region entstammen. Weihnachtliche Texte des Namensgebers der Schule, Dietrich-Bonhoeffer, wurden zu stimmungsvollen Klassen-Meditationen vorbereitet.

In der Schul-Cafeteria dekorierte die Deko-AG den Speiseraum mit Tannenbaum, Adventskranz und Fenstersilhouetten unter einem Sternenhimmel. Die Schüler der Klassen 7 begannen schon im Herbst klösterliche Buchmalereien des Mittelalters zu biblischen Themen anzufertigen. Eine 8. Klasse initiierte die Planung digitaler Dioramen. Ein Adventskalender vermittelt adventliches Brauchtum, wie Barbarazweige, Lieder, Heiligenlegenden sowie biblische Geschichten runden die Gesamtaktion am DBG ab.

Dietrich Bonhoeffer meint, dass die Botschaft von Weihnachten unbedingt zur aktiven Tat aufruft; zum Engagement für Gerechtigkeit, zum Einschreiten gegen Unrecht und Gewalt: „Wer von uns wird Weihnachten recht feiern? Wer alle Gewalt, alle Eitelkeit, allen Hochmut, endlich niederlegt an der Krippe, wer sich hält zu den Niedrigen.“ Nur dann kann man sagen: „Weihnachten läuft“ In Wertheim, am DBG und überall. dbg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.11.2020