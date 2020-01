Mit dem Bajazzo und viel Spaß von Tür zu Tür

Seit eh und je wird in Neubrunn eine besondere Art des Straßenfaschings gefeiert: Die Fasenachtböbbel gehören seit mehr als einem Jahrhundert zur Tradition.

Neubrunn. Nach mündlicher Überlieferung zogen maskierte Gruppen, die sogenannten Fasenachtböbbel, am Fasenachtsdiesti (Faschingsdienstag) durch die Neubrunner Straßen und versuchten in ein Haus zu kommen. Wurde den Fasnachtsböbbeln die Tür geöffnet, ließ man sich in der Stube nieder. Nach einer Gaudi mit den Hausherren nahm man die Maske ab. Dann wurden die Böbbel mit Brot, Schinken, Hausmacher Wurst oder Ploatz bewirtet. Dazu trank man Most, Schnaps und Bier. Nach ein bis zwei Stunden ging die Gruppe weiter.

Die vielen Fasenachtsgruppen trafen sich natürlich auch auf der Straße und begrüßten sich untereinander. Die Maske nahm man dabei aber nicht ab. Damals war es nicht ratsam, mit dem Auto am Fasenachtsdiesti durch Neubrunn zu fahren, denn häufig wurde es von den maskierten Böbbeln angehalten und der Fahrer musste einiges über sich ergehen lassen. Am späten Abend trafen sich alle Maskierten in einer Gastwirtschaft. Um 24 Uhr fand dann die Demaskierung statt.

Selbst geschneidert

Der Bajazz (abgeleitet von Bajazzo, einer italienischen Clownfigur) ist das klassische Fasenachtskostüm in Neubrunn. Er wurde früher und auch heute noch selbst geschneidert und besteht aus einem einteiligen Anzug aus buntem Stoff.

Charakteristisch für den Bajazzo ist die aus dem gleichem Stoff bezogene, nach vorne abgerundete Spitzmütze, die es so nur noch in Neubrunn gibt. Dazu wird eine einfache Maske getragen, die man jederzeit auf die Spitzmütze ziehen kann. Jede Neubrunner Familie hatte früher mindestens einen Bajazz in der Faschingskiste. Seit wann es den Bajazz in Neubrunn gibt, lässt sich nicht mehr ermitteln. Die ersten Fotos vom Neubrunner Straßenfasching sind aus den 30er Jahren.

Dieses Treiben an Faschingsdienstag mit einem traditionellen Fastnachtskostüm gibt es in Unterfranken nur noch selten. Neben den Bajazz in Neubrunn gibt es zum Beispiel den Domino in Thüngersheim, eine ganz in Schwarz gekleidete Fastnachtsfigur mit einer schwarzen Larve, oder die Schlappsäu in Veitshöchheim. Diese sind mit einem Vorhang, einer Maske und Lampenschirm kostümiert.

100 Fasenachtböbbel unterwegs

In den vergangenen Jahren waren noch immer zwölf bis 15 verschiedene Gruppen mir rund 100 maskierten Fasenachtsböbbeln unterwegs. Auf der Straße sieht man die einzelnen Gruppen kaum noch, da man seine „Fasenachtshäuser“ schon Tage vorher ausmacht und so nur noch kurze Wege hat. Teilweise haben die Gruppen einen straffen Terminplan und fangen früh um neun an, um alle ihre „Häuser“ zu schaffen.

Gleichgeblieben zu früher ist, dass die Gruppen von ihren Gastgebern reich bewirtet werden. Im Vordergrund stehen auch weiterhin die Gaudi und der Spaß. Für etliche Neubrunner ist das „Maskieren“ am Fasenachtsdiesti ein fester Termin im Jahr, obwohl sie gar nicht mehr in Neubrunn wohnen.

Einer von ihnen ist Oliver. Er maskiert sich schon seit über 30 Jahren und fährt jedes Jahr von Stuttgart zur Neubrunner Straßenfasenacht. „Schon Tage vorher kann ich an nichts anderes mehr denken. Man hat eine Riesengaudi zusammen mit alten Freunden. Das ist für mich der höchste Feiertag im Jahr“ schwärmt der 48-Jährige Fasenachtsböbbel. „Und ich kann wiedermal meinen Dialekt sprechen“, fügt er hinzu.

Durch Online-Faschingskostümbestellung ist der traditionelle Bajazz fast aus dem Neubrunner Straßenfasching verschwunden. Die einzelnen Gruppen wählen ein Thema aus und bestellen sich dann das passende Kostüm dazu. Doch sieht man auch hin und wieder eine Gruppe mit Bajazz.

Wer die Neubrunner Straßenfasenacht live erleben will, hat am Faschingsdienstag, 25. Februar, Gelegenheit dazu. Um 14 Uhr treffen sich alle Maskierten zu einem Bildtermin auf dem zentralen Lindenplatz in Neubrunn.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.01.2020