Mit CO2-Monitoren gegen das Virus

Reicholzheim.Das Unternehmen TFA Dostmann in Reicholzheim bekam in dieser Woche Besuch vom Radiosender SWR3. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, interviewte Wolfgang Brauer, Redakteur in der SWR3-Wirtschaftsredaktion, Geschäftsführer Axel Dostmann und einige Mitarbeiter zum Thema Coronavirus und CO2-Messgeräte. Am Samstagnachmittag wird das Interview auf SWR3 in der Sendung „Arbeitsplatz“ ausgestrahlt.

Axel Dostmann erläutert im Interview, dass die Ausbreitung von Aerosolen in Korrelation zum CO2-Messwert steht, wie in Studien belegt wurde, in denen ein Messgerät von TFA zum Einsatz kam . Brauer interviewte einige Mitarbeiter und ließ sich die Entwicklung und das Funktionsprinzip erläutern.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.11.2020