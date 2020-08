Minigolf-Mannschaft belegte Platz zwei

Wertheim.Beim Pokalturnier „Wertheimer Kanne“, welches jedes Jahr auf der Miniaturgolfanlage in Wertheim stattfindet, wurden am vergangenen Sonntag über vier Runden sowohl in einer Kategoriewertung als auch in einer Mannschaftswertung die Sieger ermittelt. Der Sieger der Tageswertung erhielt zudem die silberne „Wertheimer Kanne“ als Preis.

Diese Tageswertung gewann der für die TG Höchberg spielende Hannes Kandert mit 89 Schlägen. Mit diesem Ergebnis fuhr Kandert auch in der Jugendwertung den Sieg einfahren.

Die weiteren Sieger ihrer Kategorien waren Lukas Stuffer (Schüler männlich), Manuela Köttel (Seniorinnen I), Martina Huhn (Seniorinnen weiblich II), Michel Huhn (Herren) und Rainer Schütz (Senioren I).

Auch die Minigolfer aus Wertheim feierten wieder Erfolge. Sandra Waldherr (111 Schläge) erreichte den ersten Platz. Zudem siegte auch Willi Stellato (96 Schläge) bei den Senioren II.

Besonders stolz waren sich die Wertheimer über ihre Leistung in der Mannschaftswertung. Dort erreichten sie den zweiten Platz. Das Wertheimer Team musste sich lediglich der TG Höchberg geschlagen geben.

Der dritte Platz ging an die Minigolfer vom MSV Würzburg. Insgesamt nahmen an dem Turnierwochenende des MGC Wertheim 50 Minigolfer teil. mgc

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.08.2020