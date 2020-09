Mindestabstand ist nicht immer möglich

Die Beförderung von 7000 Schülern hält das Landratsamt auf Trab. Nicht jedes Kind bekommt einen Sitzplatz, nicht überall können die 1,50 Meter Abstand eingehalten werden.

Main-Spessart-Kreis. Ein neues Schuljahr hat begonnen – mit vielen Neuerungen für alle Beteiligten. Denn Corona, so das Landratsamt, begleitet den Schulalltag leider weiter. Das fängt schon auf dem Schulweg an und stellt auch die Verantwortlichen für den Schülerverkehr im Landkreis Main-Spessart vor Herausforderungen.

Um die Situation zu entspannen, werden seit Schulbeginn – zusätzlich zum regulären Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) – 31 Verstärkerbusse eingesetzt. Damit soll das Platzangebot verbessert, die Abstände zwischen den Schülerinnen und Schülern erhöht und somit das Infektionsrisiko reduziert werden. Allerdings gab es gerade zum Schuljahresbeginn noch viele Unklarheiten, wo und in welchem Umfang dies notwendig ist. In den ersten Tagen läuft der Unterricht in der Regel ohnehin noch nicht planmäßig, was sich zwangsläufig auch im Schülerverkehr auswirkt. Leider gab es da mancherorts Unverständnis, wenn Fahrer nicht alle wartenden Schüler auf einmal mitnehmen konnten, um die Busse nicht zu überfüllen.

„Manches muss sich einspielen“

„In einem neuen Schuljahr muss sich manches erst einspielen. Das betrifft auch die Schülerbeförderung“, bittet Monika Mützel, die Nahverkehrsbeauftragte des Landkreises, um Verständnis, wenn nicht alles vom ersten Tag an reibungslos läuft. „Zum Teil mussten wir uns erst ein Bild vor Ort machen, um die Situation richtig einschätzen zu können. Natürlich haben wir dabei auch auf die Erfahrungen unserer Busunternehmen gebaut, die uns wichtige Hinweise geben konnten, wo es zu Engpässen kommen könnte“, erläutert Mützel. Inzwischen wurde auf allen Strecken, auf denen das Aufkommen zu hoch war, nachgebessert. Nun gelte es, die vorhandenen Kapazitäten in den Blick zunehmen und die Verteilung bei den kritischen Fahrten zu verbessern.

Allerdings – so schränkt die Nahverkehrsbeauftragte ein – bedeuten die Verstärkerbusse nicht, dass nun jedes Kind einen Sitzplatz zur Verfügung hat und zwischen jedem Schüler der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten wird. Darauf gebe es – wie im ÖPNV allgemein – keinen Rechtsanspruch und sei bei insgesamt rund 7000 Schülern, die mit Bus und Bahn täglich im Landkreis zu transportieren seien, weder finanziell noch organisatorisch zu leisten. Alle Sitzplätze müssten in den Bussen besetzt werden und je nach Fahrzeuggröße werde die Anzahl der Stehplätze eingeplant.

Auch Wartezeiten nach Schulende seien leider nicht immer vermeidbar. Es sei nicht möglich, die Schülerbeförderung gänzlich an den Schulalltag anzupassen, da sich dieser von Schule zu Schule doch sehr individuell gestalte, erklärt Mützel. Und Landrätin Sabine Sitter unterstreicht: „Die Sicherheit unserer Schüler liegt uns sehr am Herzen und wir leisten uns in Main-Spessart sehr viel dafür.“

Dabei habe sie die finanzielle Situation des Landkreises immer im Blick. „Wünschenswert muss auch finanzierbar sein.“ lra

