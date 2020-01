Messegelände soll Mischgebiet werden

Im Zuge der Planungen für das neue Rot-Kreuz-Zentrum soll das Gelände am Reinhardshof zum Mischgebiet werden. Der Bauausschuss stimmte am Montag einhellig zu.

Wertheim. Der Kreisverband des Roten Kreuzes will direkt in der Nähe der Rotkreuzklinik einen Gebäudekomplex errichten. Wie bereits berichtet, sollen auf dem früheren Messegelände die neue Rettungswache sowie ein Pflegezentrum für 30 Kurzzeit pflegeplätze entstehen.

Zusätzlich wird der Bau eines Schwesternwohnheims erwogen, und schließlich soll dort der Rotkreuzladen erneut eine neue Heimat finden. Die Fläche umfasst etwas mehr als einen Hektar. Insgesamt will die Stadt, wie Stefanie Leuchs von der Stadtplanung dem Bauausschuss am Montag erläuterte, fast die doppelte Fläche entwickeln. Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung einstimmig, die Planungen voranzutreiben und dafür notwendige Maßnahmen zu verfolgen.

Gewerbe möglich

Um Nutzungen wie Wohnen, Handel oder Dienstleistungen zu ermöglichen, muss das Gelände in der Bauleitplanung als Mischgebiet ausgewiesen werden. Dies ermöglicht die Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Zulässig sind dann neben Wohngebäuden auch Geschäfts- und Bürogebäude und Anlagen für Verwaltungen sowie für soziale und gesundheitliche Zwecke.

Wie üblich wurden die entsprechenden Planungsunterlagen den betroffenen Behörden, Gremien und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Von Behördenseite gab es keine Bedenken gegen das Vorhaben. Nur kleine Änderungsvorschläge gingen ein.

Stadtteilbeirat will Tempo-30-Zone

Der Stadtteilbeirat Reinhardshof begrüßt in seiner Stellungnahme ausdrücklich das Bauvorhaben. Allerdings regte er an, die Zulässigkeit von Gastwirtschaften und Beherbergungsbetrieben zu unterbinden. Die Stadtverwaltung verwies in ihrer Stellungnahme darauf, dass ein Mischgebeit eben durch „gemischte Nutzungsmöglichkeiten“ geprägt sei. Ohnehin werde bei der Baugenehmigung geprüft, ob durch die geplante Nutzung eine Lärmbelästigung entstehen könne. Von daher gebe es keinen Anlass, gastronomische Betriebe von vornherein auszuschließen.

Der Stadtteilbeirat regte auch an, die Geschwindigkeit in der Rotkreuzstraße auf 30 Stundenkilometer zu beschränken und einen Zebrastreifen einzurichten. Zudem sei die derzeitige Parksituation gegenüber der Klinik unbefriedigend. Diese Situation, heißt es in der Stellungnahme dazu, werde durch das Anlegen eines Gehwegs verbessert. Man wolle sich mit dem Stadtteilbeirat künftig wegen der Geschwindigkeit und einer Querungsanlage für Fußgänger abstimmen.

Eine Familie, die eine Wohnung in den benachbarten Wohnblöcken in der Max-Ernst-Straße besitzt, äußerte sich in ihrer Stellungnahme besorgt über die zulässige Bebauungshöhe von 14 Metern. Das könne die Aussicht auf den Grünstreifen bei der Kleingartenanlage erheblich beeinträchtigen. Diese Höhe, so Stadtbaumeister Armin Dattler, sei „nicht sehr realistisch“. Das DRK plane derzeit einen eingeschossigen Bau. Möglicherweise komme ein zweites Geschoss dazu.

Lärmbelästigung?

Die Familie fragte auch nach der zu erwartenden Lärmbelästigung durch Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes. Die Verwaltung will der Bitte nachkommen, Informationen über das zu erstellende Schallemissionsgutachten zu liefern.

In der Aussprache monierte Christian Ulzhöfer (Bürgerliste), dass auf dem Reinhardshof mit dem Projekt Funktionen angesiedelt würden, die früher in der Stadt vorhanden gewesen seien. Man würde der Innenstadt erneut etwas entziehen, und müsse gleichzeitig mit Werbeaktionen versuchen, den Stadtkern wieder zu stärken.

OB Markus Herrera Torrez gab ihm zum Teil recht, ergänzte aber: „Hier kommt etwas Neues hinzu.“ Kurzeit- und Tagespflegeplätze gebe es bisher in Wertheim nicht. Man benötige diese dringend. An einem Standort in der Altstadt sei dies kaum möglich.

„Richtige Stelle“

Axel Wältz (CDU) meinte, dass das Projekt „an der richtigen Stelle“ realisiert werde. Die „Wechselwirkung mit der Klinik“ mache Sinn. Es sei zudem ein hoher Bedarf bei der Pflege vorhanden.

