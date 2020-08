„Menschenwürde muss für alle gelten“

Für den Mut, das Tuch des Schweigens zu lüften, den Schülern der Klasse 9 b und ihren Lehrerinnen F. Fleckstein und F. Elena-Maria Bitsch ein großes Dankeschön. Der Dank gehört auch Stadtrat Bauch, Bürgermeister Schregelmann und dem Künstler H. Demnig. Was unter dem Tuch verborgen lag und noch liegt, ist das Aufrechterhalten der Zuteilung des Menschenwürdegehalts welcher dem Menschen kraft seines Personseins zukommt. Der Entscheid 30, 25 des Bundesverfassungsgerichts zu Artikel 79 Abs.3 des Grundgesetzes vom 15. Dezember 1970:

Enge Bestimmung

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bestimmt dabei den „Menschenwürde“- Bereich des Artikel 1 sehr eng (BVerfGE 30, 25: Überschreitung nur bei Behandlung des Menschen durch die öffentliche Hand, die eine Verachtung des Wertes, der dem Menschen kraft seines Personseins zukommt, zum Ausdruck bringt).

Die Geschichte zeigt’s

Die kann sich der Bundestag an so einen Entscheid binden lassen? Was mit dieser Selektion des verachtenden Wertes welcher dem Menschen kraft seines Personseins zukommt, an menschlichen Leid angerichtet worden ist zeigt auch die Geschichte Külsheims.

Dieser unmögliche Entscheid 30, 25 muss aufgehoben werden. Er hat in Artikel 79 Abs.3 keine Rechtsgrundlage. Er verhöhnt das Leid der Menschen, welche von dem Schicksal der Selektion des verachtenden Wertes betroffen waren, und alle Widerständler. Er beflügelt den immer stärker werdenden Antisemitismus. Die Menschenwürde, die Grundrechte dürfen ihre Gültigkeit nicht allein im Privatrecht haben. Sie müssen grundsätzlich auch für juristische Personen des öffentlichen Rechts geltend sein, besonders dann, wenn sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Nach diesem System im Privatrecht Gültigkeit der Grundrechte, im öffentlichen Recht keine, kann sich jede Diktatur zu den Menschenrechten bekennen. Deshalb nie wieder Selektion in den verachtenden Wert, welcher dem Menschen kraft seines Personseins zukommt.

Parteien übergreifend

Uns neben den Stolpersteinen dafür einzusetzen, verpflichten uns Pater Alois Grimm und alle Widerständler, hier besonders für die Jugend die Geschwister Scholl, aber auch Grafeneck und der Beginn, der Anfang der Deportationen der jüdischen Mitbürger nach Gurs, und von dort nach Ausschwitz hier bei uns im Badischen. Die unter dem Tuch des Schweigens liegende Külsheimer, Badische und Württembergische Geschichte muss für die unantastbare Menschenwürde Parteien übergreifend, und der gesamten Gesellschaft aufgearbeitet werden.

Alle sollten sich anschließen

Schließen wir uns alle H. Demnig, der Arbeit der Klasse 9 b mit ihren Lehrerinnen, der Arbeit von Stadtrat Herrn Bauch, und dem guten Willen von Bürgermeister Schregelmann an. Beenden wir das weiter praktizieren von Menschenwürdegehalt, „Menschenwürde“-Bereich, und Rechte und Freiheiten.

Für die Menschenwürde, Menschenrechte, und Freiheitsrechte.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020