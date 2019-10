Melancholie und beachtliche Klangfülle

„Esprit und Emotion“ war das angekündigte Motto des Meisterkonzerts im Hofgartenschlösschen am Sonntag.

Hofgarten. Drei preisgekrönte junge Weimarer Musiker präsentierten unter dem Motto „Esprit und Emotion“ Klaviertrios von Mozart, Ravel, Mendelssohn und Rachmaninow. Das Studium an der renommierten Weimarer Hochschule für Musik „Franz Liszt“ verbindet Nikita Geller (Violine), Joel Blido (Violoncello) und Tamta Magradze (Klavier). Und natürlich die Begeisterung für ihr Instrument und das Zusammenspiel in kammermusikalischen Besetzungen, wie am Sonntag im idealen Ambiente des Hofgartenschlösschens.

Das Klaviertrio G-Dur KV 564 von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 bis 1791) ist von farbigen Klängen, spielerischer Eleganz und Mozartscher Leichtigkeit geprägt.

Das Klavier begann mit der Vorstellung des Themas, das die Streicher übernahmen und sich in verschiedenen Dur- und Moll-Tonarten immer wieder neu präsentierten. In dem im Dreiertakt sanft schwingenden zweiten Satz wurde das Thema vor allem im Klavierpart immer wieder neu dargeboten, zum Abschluss überraschenderweise, dafür umso effektvoller, wieder in Moll.

Der dritte und abschließende Satz, ein tänzerisches Rondo, begeisterte durch volkstümliche Ausgelassenheit, hochvirtuose Klavierpassagen und schnelle, teilweise fugenartig ineinander verwobene Wechsel zwischen unterschiedlichen Rhythmen und Tonarten.

Erheblicher Kontrast

Die folgenden beiden Sonatensätze aus der Sonate für Violine und Violoncello von Maurice Ravel (1875 bis 1937) kontrastierten erheblich mit dem zuvor gehörten Mozartwerk. Dissonante Klänge, gegenläufige Rhythmen und parallel verschobene chromatische Tonleitern wirkten zunächst fremd und ungewohnt, waren aber spätestens im zweiten Satz („Très vif“) doch interessant und pfiffig und bildeten eine passende Überleitung zu Rachmaninows „Trio élégiatique“.

Sergej Rachmaninow (1873 bis 1943) war Opernkapellmeister in Moskau, Dirigent und weltberühmter Pianist und wirkte in den letzten 25 Jahren seines Lebens vor allem in Europa und Amerika. Das einsätzige „Trio élégiaque“ Nr.1 g-Moll schrieb er bereits als Achtzehnjähriger. Schon damals war Melancholie ein „Markenzeichen“ Rachmaninows. Nach schwermütig klagenden, aber durchaus schönen Melodien mündete das Werk in einen monumentalen Trauermarsch beachtlicher Klangfülle.

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 bis 1847) hatte für das Klaviertrio d-Moll, op. 49, im Jahr 1840 in Leipzig viel Lob bekommen, stieß aber in London und Paris auf harsche Ablehnung. Es sei zu anspruchsvoll für das normale Publikum, so die damalige Meinung der Verleger.

Robert Schumann hingegen rezensierte das Werk so: Mendelssohn sei „der Mozart des neunzehnten Jahrhunderts, der hellste Musiker, die die Widersprüche der Zeit am klarsten durchschaut und zuerst versöhnt“.

Eigenständig und verbunden

In den vier Sätzen bewies das Trio noch einmal seine außerordentliche technische und musikalische Kompetenz. Stürmische Dreiklangs-Arpeggien am Förster-Flügel, gefühlvolle Streicherthemen und brillante Koordination der anspruchsvollen musikalischen Geschehnisse zwischen den drei eigenständigen und doch in höchstem Maße miteinander verbundenen Instrumente. Mit einer ganz besonderen Zugabe überraschten die drei Musiker zum Schluss: In einer erstmaligen Aufführung spielten sie „Morea“, eine erst vor einer Woche entstandene Bearbeitung eines alten albanischen Volkslieds des albanischen Komponisten Thoma Simaku. Thema sei der Abschied von der Geliebten, so erläuterte Joel Blido den Inhalt, den das ruhige, besinnliche, leise verklingende Stück gut nachempfinden ließ.

Nikita Geller, Joel Blido und Tamta Magradze hatten Esprit und Emotion mit höchster Präzision und ausgefeilter Technik versehen, aber vor allem mit Musikalität und Spielfreude dargeboten und ein lange applaudierendes, dankbares Publikum damit reichlich beschenkt.

