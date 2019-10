Meisterschaft im Visier

Wertheim.Die Mixedvolleyballer des VfB Reicholzheim haben am Sonntag, 20. Oktober, ein Heimspiel in der Turn- und Festhalle. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Verbandsliga, in der die erste Mannschaft des VfB in der vergangenen Saison den vierten Platz belegte, schlagen die Reicholzheimer nun wieder in der Landesliga auf.

Die neu zusammengesetzte erste Mannschaft um Spielertrainer David Lampert trifft dabei auf Mannschaften aus Mannheim und Vogelstang, die das Vorjahr jeweils mit einem Platz auf dem Treppchen abschlossen. Zusammen mit altgedienten Spielern der ersten Mannschaft stehen am Sonntag erstmals Valentina und Martin Zeltner (beide Reicholzheim) sowie Elrond Gabriel (Bettingen) auf dem Feld. Zusätzlich kehrt Juliane Gabriel (Urphar) nach längerer Pause ins Team zurück.

Coach David Lampert kann damit auf einen schlagkräftigen und blockfreudigen Kader zurückgreifen, mit dem das Ziel der Meisterschaft in Reichweite ist. Dafür sind aber am Sonntag zunächst zwei Siege beim ersten Heimspieltag Pflicht.

Dort treffen ab 11 Uhr die beiden Gastmannschaften aufeinander. Ab etwa 13 Uhr gehen dann die Reicholzheimer Volleyballer ans Netz und treffen in ihrem ersten Spiel auf den TV Viernheim. Vermutlich gegen 15 Uhr startet dann die Partie gegen den SSV Mannheim-Vogelstang.

