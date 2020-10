Erneut ein Kellerbrand auf dem Wartberg. Elisa Katt (eli)

Wartberg.Die Wertheimer Feuerwehr rückte am Samstagabend zu einem Einsatz auf dem Wartberg aus. Im Keller eines Mehrfamilienhauses brannte es. Das Haus musste evakuiert werden. 35 Bewohner waren betroffen. In dem Wertheimer Stadtteil gab es in der Vergangenheit wiederholt Kellerbrände. Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. eli/wei

