Mehrere Einbrüche in einer Nacht

Wertheim.In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter insgesamt vier Mal in Wertheim ein. Betroffen waren ein Café und eine Gaststätte am Marktplatz, sowie eine Gaststätte am Wenzelplatz und ein Büro in der Gerbergasse.

Gewaltsam Zutritt verschafft

Im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten, indem sie in allen Fällen durch Aufhebeln einer Türe oder wie in einem Fall ein Fenster öffneten. Anschließend durchwühlten die Unbekannten sämtliche Räumlichkeiten und nahmen Bargeld, Schmuck und sogar zwei Tresore mit. Die Auswertung einer Überwachungskamera hat ergeben, dass die Unbekannten mit einem silbernen Ford Fokus mit dem angebrachten gestohlenen Kennzeichen TBB-BR 16 geflüchtet sind.

3000 Euro Sachschaden

Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 3000 Euro. Der genaue Wert des entwendeten Diebesguts steht noch nicht fest. Bislang kann gesagt werden, dass mehrere tausend Euro durch die Täter erbeutet wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Ford Fokus geben können. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.08.2019