Mehr Sicherheit für Weihnachtsbesuch

Der DRK-Kreisverband, die Johanniter-Unfall-Hilfe und das THW führen am 23. Dezember in Wertheim von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr eine kostenlose Covid-19-Schnelltest-Aktion durch.

