Meefisch-Preisträger feierlich ausgezeichnet

Der Meefisch-Preisträgerin 2019 heißt Magdalena Skala. Den Publikumspreis Illustrationswettbewerbs holt sich Maren Amini.

Marktheidenfeld. Den Meefisch-Pokal für den besten Beitrag beim Bilderbuch-Illustrationspreis der Stadt Marktheidenfeld überreichte Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder im Franck-Haus an Magdalene Skale, die zurzeit in Würzburg studiert. Ausgezeichnet wurde die Künstlerin für ihre Illustration mit dem Titel „Sachen: Mein 200-Bilder-Buch“.

Die Grafikdesign-Studentin freut sich über 2000 Euro Preisgeld und die Veröffentlichung ihres Buchprojekts beim Projektpartner, dem Arena Verlag aus Würzburg.

Bei der feierlichen Midissage wurde auch der von den Besuchern gewählte Publikumspreisträger geehrt. Über 600 Stimmen wurden bis Anfang Dezember im Kulturzentrum Franck-Haus abgegeben. Die meisten davon erhielt das Bilderbuchprojekt „Die Berglinge“ von Maren Amini aus Hamburg, das mit 500 Euro prämiert wurde.

In Kooperation mit dem Würzburger Kinder- und Jugendbuchverlag Arena verlieh die Stadt Marktheidenfeld den über die Grenzen Deutschlands bekannten „Meefisch-Pokal“ bereits zum achten Mal. Die Organisatoren erhielten über 100 Meefisch-Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet. Je zwei Beiträge kamen aus der Schweiz und aus Österreich, eine Einsendung aus Liechtenstein und eine aus Belgien.

Die 18 ausgewählten Künstler in alphabetischer Folge: „Die Berglinge“, Illustratorin und Autorin: Maren Amini; „Marie und ihr Geheimnis im Rosengarten“, Olga Antonava; „Tilda Peppa Bär – Die Affen sind anders“, Julia Berghöfer; „Wir alle sind Tipingee“, Illustratorin: Johanna Berking, Text: Märchen, nacherzählt von Johanna Berking; „Gruby aus der Schafgassenschule“, Izabela Bick-Baginski; „Weit weg – der merkwürdige Punkt am dunkelblauen Nachthimmel“, Franziska Buhl; „Gustav glotzt gern“, Illustratorin: Betty Conhoff, Autorin: Ines Maria Jemenez; „Familie Pelemele packt einen Koffer“, Katrin Dageför; „Wenn Line nachts nicht schlafen kann“, Friederike Dammermann; „Zirkus Humberto – Ungebetene Gäste“; „Das Wildschwein Olfine“, Jan Gillich; „Das Märchen vom Ungeheuerchen“, Ingrid Kellner; „Oskar, hörst du schlecht?“, Irina Krez; „Fido“, Catherine Kuhlmann; „Wo ist . . ./ Sachen: Mein 200-Bilder-Buch“, Illustratorin: Magdalena Skala; „Mikos Traumreise“, Marina Tünsmeyer; „Der Fäustling“, Julia Veits; „Niilos Ozean passt in eine Pfütze“: Annemarie Vormelcher;

Die Meefisch-Bilderbuchprojekte der Finalisten sind bis 29. Dezember im Kulturzentrum Franck-Haus in Marktheidenfeld zu sehen. Geöffnet ist mittwochs bis samstags von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags und an Feiertagen von 10- bis 18 Uhr. Am 25. Dezember ist das Franck-Haus geschlossen geschlossen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019