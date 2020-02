Bronnbach.In der besonderen Atmosphäre des ehemaligen Zisterzienserklosters Bronnbach bietet Martin Scholz, Personalberater und Benediktineroblate, eine faszinierende Form, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen: Mit Bogenschießen. Sein Seminar „Meditatives Bogenschießen“ richtet sich an alle Menschen in Führungsverantwortung. Der Workshop geht von Mittwoch, 18. März, bis Freitag, 20. März und behandelt Themen, wie beispielsweise das rechte Maß erkennen, die Kraft des Loslassens und Zulassens entdecken und die eigene Mitte finden. Durch den meditativen Charakter des Bogenschießens zeigt Martin Scholz einen Weg zu mehr Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Gelassenheit auf.

Es fällt eine Teilnahmegebühr an. Darin sind neben der Seminargebühr zwei Übernachtungen und Verpflegung im Hotel Kloster Bronnbach enthalten. Am Donnerstag, 19. März, besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an der Abendmesse der „Missionare von der Heiligen Familie“. Voranmeldungen nimmt Martin Scholz unter der Telefonnummer 0172 / 2326470 sowie per Mail (ms@martin-scholz-seminare.de) entgegen. Mitzubringen ist festes Schuhwerk und bequeme Freizeitkleidung. lra

