Mattmüller und Schönig im Gespräch

Wertheim/Main-Tauber-Kreis.Der Landtagskandidat der SPD Main-Tauber, Anton Mattmüller, veranstaltet am Donnerstag, 11. Februar, um 19 Uhr eine Diskussion mit Patrick Schönig. Das Gespräch können Interessierte live über Instagram verfolgen. Es steht unter dem Motto „Corona-Chaos: Was ist los an unseren Schulen?“. Patrick Schönig ist Lehrer und Mitglied im Wertheimer Gemeinderat. Inhaltlich wird es um die aktuelle Lage während der Pandemie und ihre Auswirkungen auf Schüler und Lehrkräfte gehen. Die Pandemie hat in den letzten Monaten etliche Schwachstellen offengelegt. Die beiden Redner wollen sich darüber unterhalten, welche Gründe es dafür gibt und welcher Maßnahmen es jetzt bedarf. Weitere Themenfelder sind die schleppend verlaufende Digitalisierung und der massive Lehrkräftemangel.

Fragen können vorab zugesendet werden über die Social Media-Kanäle Mattmüllers oder per Mail:anton.mattmuellerspd@gmail.com im Internet. pm

