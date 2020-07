Marode Mauern verschlingen viel Geld

Nach dem „Mauerfall von Wertheim“ im Dezember vergangenen Jahres hat die Stadtverwaltung das angrenzende Mauerwerk untersucht. Ergebnis: Eine kostspielige Sanierung ist notwendig.

Wertheim. Eine „Information, die es in sich hat“ kündigte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez bei der Sitzung des Bauausschusses am Montag unter dem Punkt „Verschiedenes“ an. Wolfgang Kron vom Referat

...