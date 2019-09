Marktstand lädt zum Genießen ein

Künftig gibt es auf dem Grünen Markt italienische Spezialitäten. © Huber

Wertheim.Ein neuer Marktstand bereichert ab September immer mittwochs den Grünen Markt. Gabriele Huber aus Buchen wird neben dem Marktbrunnen Spezialitäten aus Italien anbieten.

Italienische Spezialitäten

Ihr Sortiment umfasst verschiedene Schinken- und Salamisorten, darunter auch Delikatessen wie San-Daniele-Schinken oder Fenchelsalami. An dem Marktstand gibt es außerdem erstklassige Bio-Olivenöle, Bio-Tomaten sowie Honig, Marmeladen und Produkte rund um die Pistazie. Italienisches Brot und die passenden Nudeln runden das Angebot ab. Gabriele Huber bezieht die Waren von kleinen Produzenten oder Familienbetrieben aus Sizilien, der Toskana und Norditalien. So lädt der neue Stand dazu ein, in Wertheim italienische Lebensfreude zu erleben und zu genießen.

Ab Mittwoch, 4. September, wird auch Hartmut Hoh mit seinem Fischstand aus der Sommerpause zurück sein, ebenso Kadir Özer mit seinem „Feinkostparadies“. Er hat seinen neuen Platz direkt neben dem Fischstand. stv

