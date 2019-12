Marktführer dank treuer Mitarbeiter

Die König-Unternehmen ehrten bei einer Feierstunde zahlreiche treue Mitarbeiter. Außerdem gab es Spenden für wohltätige Zwecke.

Bestenheid. Die beiden Bestenheider Maschinenbauunternehmen Wilhelm König Maschinenbau und König-mtm Spanntechnik ehrten jüngst ihre langjährigen Beschäftigten im Rahmen einer Jubilarfeier. Geschäftsführer Horst König würdigte in seiner Begrüßungsansprache die Leistungen der Jubilare: „Nicht zuletzt Ihre Treue und Ihr Einsatz haben es ermöglicht, aus einem metallverarbeitenden Kleinbetrieb einen weltweit führenden Hersteller von Spannwerkzeugen zu machen“, sagte er laut einer Pressemitteilung.

Im Folgenden bedankte er sich bei der Gesamtbelegschaft, die im Rahmen der diesjährigen König-Spendenaktion 2000 Euro für die Aktion Regenbogen und 1000 Euro für das Wertheimer Tierheim gespendet hatten. Da die Unternehmensleitung zugesagt hatte, diese Beträge noch mal zu verdoppeln, beläuft sich die diesjährige Weihnachtsspendenaktion zusammen mit der traditionellen Jahresendspende an Ärzte ohne Grenzen in Höhe von 6000 Euro auf insgesamt 12 000 Euro. Brigitte Gläser nahm als Vorstandsmitglied der Aktion Regenbogen den Scheck entgegen und bedankte sich – auch im Namen der beiden anderen Organisationen. „Wir danken, dass Sie Bedürftige an Ihrem Erfolg teilhaben lassen und sichern einen verantwortlichen Umgang mit den Spendengeldern zu. Unser Betrag geht zur Unterstützung leukämie- und tumorkranker Kinder in voller Höhe an das Stammzellentherapiezentrum in Würzburg“, so Brigitte Gläser.

Bürgermeister Wolfgang Stein übermittelte als Vertreter des Oberbürgermeisters dessen Grüße sowie die des Gemeinderats und betonte, dass gesunde mittelständische Industrieunternehmen wie König eine bedeutende Voraussetzung für die Attraktivität des ländlichen Standorts Wertheim darstellen.

Anschließend lobte der Betriebsratsvorsitzende Markus May die Belegschaft und die Jubilare. „Bei uns laufen die Räder rund, denn nicht zuletzt wegen der großen Erfahrung unserer langjährigen Mitarbeiter ist es uns in den letzten Jahrzehnten gelungen, trotz wirtschaftlicher Höhen und Tiefen langfristig Arbeitsplätze zu sichern und eine kontinuierlich stabile Unternehmensentwicklung zu erreichen“, so May. Im weiteren Verlauf ehrte die Geschäftsführung die Beschäftigten für langjährige Betriebszugehörigkeit. 15 Jahre im Unternehmen sind Frank Junkier, André Lemmer, Andreas Meder, Olga Steblau und Linda Walker-Grünwald. Auf 20 Jahre Betriebszugehörigkeit können Christian Düll und Ralf Seeber zurückblicken. Ihr 25-jähriges Jubiläum feiern Friedrich Dederer, Thorsten Dittrich, Alexander Ernst, Günter Gerlich, Jürgen Kempf, Jörg Mädler, Jakob Wagner, Michael Wallisch und Viktor Wittmer. Für 30 Arbeitsjahre wurden Wieslaw Bednarski, Roman Geis, Jan Rekawka, Hermann Schmedding, Bernd Schörk, Eduard Schulz und Christof Ullrich geehrt.Die Ehrung für 35 Jahre nahmen Werner Ballweg, Manfred Fiederling und Matthias Spielvogel entgegen. Eine besondere Würdigung erfuhren Matthias Berger, Hartmut Braunwarth, Manfred Friedrich, Wolfgang Jeßberger und Wilhelm Ullrich als Mitarbeiter mit 40-Jahre-Arbeitsjubiläum, denen Bürgermeister Stein Ehrenurkunden des Landes und der Wertheim überreichte.

Im Anschluss würdigte Horst König Josef Berberich, Friedrich Dederer, Dieter Dorn, Manfred Friedrich, Nikolaus Friesen, Valerij Fuhrmann, Karl-Heinz Gegenwarth, Harald Herbach und Valentina Schell, die im laufenden Jahr ihren Ruhestand angetreten haben.

„Zusammen mit Ihrer Beschäftigungsdauer, die bei Einzelnen bis zu einem halben Leben reicht, können wir heute auf insgesamt 1115 Arbeitsjahre zurückblicken. Sie alle werden in unserer über 70 Jahre währenden Firmenhistorie Ihren festen Platz behalten.“

