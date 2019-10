Marinesoldaten des Tender Main zu Gast bei Vereinen

Wertheim.Marinesoldaten vom Tender Main waren am Messesonntag bei Wertheimer Vereinen zu Gast. Thorsten Eichner, Vorsitzender der Marinejugend Wertheim, hatte die Mannschaft unter der Führung von Hauptbootsmann Stephan Karl zum Weißwurstfrühstück in das Vereinsheim eingeladen. In heiterer Runde schreckte es auch einige Kameraden nicht ab ein kühles Bad in der Tauber zu nehmen. Die Reservistenkameradschaft Nassig mit ihrem Vorsitzenden Timo Eirich sorgte im Anschluss auf dem THW-Gelände für die Besatzungsmitglieder. Unter der Regie vom AC-Vorsitzenden aus Nassig, Thomas Beck, und seinen Helfern Lea Borchelt und Volker Weiman konnten die Marinesoldaten bei einem Kaart-Rennen auf einem anspruchsvollen Parkur ihre Fahrkünste unter Beweis stellen. THW Dienststellenleiter Matthias Weitz und Oliver Guglöhr sorgten mit ihren Mannen unter anderem für das leibliche Wohl und boten den vielen Interessierten einen Einblick in die Ausstattung von Gerät und Fahrzeugen zur Bewältigung der zu erfüllenden Aufgaben. Bild: Siegfried Weidinger

