Margareta Geiger ist neue Kreisschützenmeisterin

Margareta Geiger löst nach 15 Jahren im Amt Hansjörg Wirth als Kreisschützenmeister ab.

Main-Tauber-Kreis. Die Hauptversammlung des Sportschützenkreises I Main-Tauber fand in der Turnhalle des Marbacher Vereins statt. Nach 15 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit an der Spitze des Sportschützenkreises I Main-Tauber als Kreisschützenmeister übergab Hansjörg Wirth sein Amt an seine Nachfolgerin Margareta Geiger. Damit steht zum ersten Mal in der Geschichte des Sportschützenkreises eine Frau an der Spitze.

Nach der Gedenkminute für verstorbene Mitglieder eröffnete Wirth die Sitzung. Gegenüber dem vergangenen Sportjahr hätten sich die Probleme kaum verändert. Nach wie vor fehlten in den Vereinen junge Menschen, die sich für diesen vielseitigen Sport interessierten sowie ehrenamtliche Helfer. Die besondere Situation, in der sich der Schießsport aktuell befinde, mache es auch nicht leichter. Bei allen Helfern, ohne die Meisterschaften nicht ausgerichtet werden könnten, sprach er ein großes Lob aus. Dem Schützenkreis wünschte er den Mut, neue Dinge auszuprobieren.

Es folgten die Berichte der Kreissportleiterin Margareta Geiger, des Schatzmeisters und des rechnungsprüfers. Die Entlastung des Vorstands beantragte der stellvertretende Präsident des Badischen Sportschützenverbands Manfred Riehl, die einstimmig erfolgte.

Im Anschluss übernahm nochmals Hansjörg Wirth die Aufgabe, viele verdiente Mitglieder des Sportkreises zu ehren.

Das Kreis-Ehrenzeichen in Silber erhielt Thomas König (Marbach), das in Gold ging an Birgit Hauck (Großrinderfeld) und Elmar Grein (Steinbach).

Die Große Ehrennadel Silber wurde an Kreisschatzmeister Horst Fuchs sowie Anna Fuchs sowie an die Kassenprüfer Roland Treu und Hubert Dosch verliehen.

Das Große Ehrenkreuz Gold bekam Margareta Geiger. Als stellvertretende Kreisschützenmeisterin überreichte Margareta Geiger das Große Ehrenkreuz Silber an Hansjörg Wirth.

Die weiteren Pläne und Ziele des Verbands stellte der Vizepräsident des Badischen Schützenbunds, Manfred Riehl, vor. Innerbetriebliche Schwachstellen seien in den vergangenen vier Monaten verbessert und Denkanstöße für die Jugendarbeit formuliert worden. Der Handlungsbedarf für die Anwerbung von Jugendlichen müsse der Zeit angepasst werden. Da der Verband großflächig aufgestellt sei, sollen Stützpunkte errichtet und nicht alles zentral von und in Leimen veranstaltet werden.

Die Landesgeschäftsstelle sei mit modernsten Rechnern ausgerüstet, so Riehl. Um aktuellste Informationen zu verbreiten, wurden auf der Webseite des Landesverbands die wichtigsten Neuigkeiten in Form einer Corona-Hotline eingestellt und zusammengefasst. Leider würden jedoch durch das Internet nicht alle Mitglieder erreicht, weshalb es keine Alternative zu den Oberschützenmeistergesprächen gebe.

Manfred Riehl nahm im Namen des Badischen Schützenverbandes und des Deutschen Schützenbundes Ehrungen vor: Vom Landesverband erhielt den Kleinen Greif in Silber Angela Wirth-Irslinger. Vom Deutschen Schützenbund gab es das Ehrenkreuz in Bronze für Hansjörg Wirth.

Matthias Götzelmann, Vorsitzender des Sportkreises Tauberbischofsheim, ehrte Hansjörg Wirth mit der Ehrennadel in Gold des Badischen Sportbunds. Michael Geidl, Vorsitzender der Sportjugend des Sportkreises Tauberbischofsheim, ehrte im Namen des Badischen Sportbunds mit der Ehrennadel in Gold Margareta Geiger für ihre jahrzehntelange Arbeit als Sportleiterin und für ihr Engagement in der Jugendarbeit. Bei der Neuwahl des Kreisvorstands wurden einstimmig gewählt: als Kreisschützenmeisterin Margareta Geiger (Königshofen), ihr Stellvertreter ist Hermann Kohler (Königshofen), das Amt des Schriftführers übernimmt Thomas König (Marbach).

Als Kreisjugendleiterin wurde Daniela Hefner (Marbach) gewählt. Ligaleiter und Rundenkampfleiter ist Martin Köhler (Marbach), Kreissportleiter bleibt Jürgen Wünsche (Wertheim). Die bisherige Kreissportleiterin Margareta Geiger stand nach 27 Jahren nicht mehr zur Verfügung. Die bisherigen Kassenprüfer Roland Treu und Hubert Dosch wurden im Amt bestätigt.

Als erste Amtshandlung ernannte die neue Kreisschützenmeisterin den ausscheidenden Kreisschützenmeister Hansjörg Wirth zum Ehrenkreisschützenmeister und überreichte ihm eine Urkunde. Hierbei bedankte sie sich bei Hansjörg und Angela Wirth für die jahrelange Mitarbeit und die Geduld, die sie dem Kreisverband und dem Amt entgegengebracht hatten.

Daniela Hefner berichtete abschließend von einem erfolgreichen Jugendevent in Marbach im vergangenen Jahr. Bedingt durch den Lockdown fanden in letzter Zeit keine weiteren Projekte statt. Aufgrund der hohen Zustimmung ist für den 18./19. September in Nassig ein weiteres Jugendevent mit Zeltlager im Freien geplant, an dem alle Jugendlichen und Interessierten im Kreis teilnehmen können. Die Veranstaltung wird überregional mit den benachbarten Schützenvereinen aus Bayern organisiert.

Eine geplante Schulung über Sachkunde und Standaufsicht findet in Lauda ab dem 20. November statt.. Informationen gibt es über das Internet vom SSV Lauda. Weitere Anmeldungen zur Erlangung der Trainerscheine und der Lehrgänge zur Waffenhandhabung können über die Internetseite des BSB Leimen erfolgen. Die Termine sind aktualisiert. Sollten sich aufgrund der Pandemieverläufe Änderungen ergeben, werden diese kurzfristig über E-Mail und Internet verteilt.

