Mann zündet vermutlich sein Haus an

Offenbar hat in Sonderriet ein Mann sein eigenes Haus angezündet.

Sonderriet. Mit rund 50 Einsatzkräften war die Feuerwehr am Dienstagmorgen bei einem Wohnhausbrand in Sonderriet vor Ort. Als die Kräfte eintrafen, stand bereits der gesamte Dachstuhl des Einfamilienhauses in Flammen.

Zeugen berichteten der Polizei, dass der alleinstehende Eigentümer kurz vor Ausbruch des Feuers

