Mann würgt seine Ehefrau: „Stirb!“

Wertheim.In einer Strafverhandlung beim Amtsgericht Wertheim wegen gefährlicher Körperverletzung räumte der Angeklagte ein, dass er am 30. Januar 2019 gegen 3 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Wertheim seine Ehefrau würgte.

Zum Urteil kam es nicht, da der Verteidiger noch eine Zeugin befragen möchte. Dieser gegenüber soll die Ehefrau geäußert haben, dass sie sich „mit einem Freund“ treffe. Zum Einwand des Gerichts, der Vorgang sei doch nach dem 30. Januar 2019 gewesen, erwiderte der Anwalt, möglicherweise wirke es sich beim Strafmaß zu Gunsten des Mandanten aus.

Der Angeklagte, Jahrgang 1992, jetzt Arbeiter, und seine Frau, Jahrgang 2000, stammen aus Afghanistan. Im Alter von elf Jahren wurde die Frau nach eigenen Angaben ohne ihr Wissen mit dem Beschuldigten verlobt. Ihr Vater bekam dafür ein „Entgelt“. Der Mann stammt aus einer verwandten Familie. Und später erfolgte die Heirat nach islamischen Recht.

Sie habe den Mann weder geliebt noch gemocht, so die Frau. Er habe sie oft geschlagen und Geschlechtsverkehr erzwungen. Da er zu Hause in Afghanistan „große Probleme“ hatte, seien sie 2016 nach Deutschland gekommen. Erst hier habe sie erfahren, dass eine Frau sich eine solche Behandlung nicht gefallen lassen muss.

In der Tatnacht habe sie Geschlechtsverkehr abgelehnt. Sollte er sie zwingen, würde sie ihn verlassen. Sie schlief mit dem gemeinsamen Kind im Wohnzimmer, der Mann im Ehebett. Ohne dass sie aufwachte, habe er das Kind ins Schlafzimmer gebracht und sie mit dem Wort „Stirb!“ gewürgt. Dabei habe er Einmal-Handschuhe getragen.

Auf ihre Frage, warum er sie töten wolle, habe er geantwortet: „Bei einer Trennung verliere ich meine Würde“. Sie habe auf den Koran schwören müssen, dass sie den Vorfall verschweigt und bei ihm bleibt, dann habe er losgelassen. Sie habe sich telefonisch ihrer Mutter, wohnhaft an der Bergstraße, anvertraut, und diese die Flüchtlingshilfe verständigt.

Nachdem der Mann zur Arbeit gegangen war, sei die Betreuerin gekommen. Tags darauf folgten die Anzeige bei der Polizei und im Krankenhaus die Begutachtung der Würgemale. Darauf die Unterbringung in einem Frauenhaus, schließlich bei der Mutter, dann die Rückkehr in die Wohnung. Die Situation sei jedoch „schlimmer als zuvor“ geworden, Schläge, Zwang, und nach einem Monat der endgültige Umzug zur Mutter.

Der Angeklagte wandte sich an seine Frau: Er dankte für „das Schöne der gemeinsam verbrachten Jahre“ sowie das Kind und entschuldigte sich für die Tatnacht. Bisher ist es nicht gelungen herauszufinden, ob die islamische Ehe in Deutschland behördliche Anerkennung findet, und wenn ja, ob sie inzwischen geschieden ist. Laut der Dolmetscherin gelten in Afghanistan staatliche und islamische Heirat als gleichwertig. Die Verhandlung wird in zwei Wochen fortgesetzt. goe

Donnerstag, 09.07.2020