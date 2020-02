Mann drohte neuem Partner der Ex-Frau mit Kastration

Wertheim.Wegen Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung verhängte das Amtsgericht Wertheim gegen einen Arbeiter aus der Main-Tauber-Stadt eine Strafe von drei Monaten, setzte diese aber ohne Auflagen zur Bewährung aus. In Anbetracht der Vorstrafen konnte für den 54-Jährigen das Urteil nicht günstiger ausfallen.

Der Beschuldigte wohnte früher in Oberfranken. In 2016 verurteilte ihn das Amtsgericht Bayreuth wegen Bedrohung seiner Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung mit einem Küchenmesser zu einer Geldstrafe. Der Angeklagte war zur Tatzeit alkoholisiert, und die Frau hatte ihm mitgeteilt, sie liebe ihn nicht mehr.

Wegen falscher Verdächtigung und viermaligen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz folgte eine Verurteilung mit höherer Geldstrafe. Der Beschuldigte hatte behauptet, die Frau habe seine Bankkarte unberechtigt genutzt und der inzwischen getrennt lebenden Frau nachgestellt. Wieder etwas später verhängte das Landgericht Bayreuth eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten wegen Beleidigung und elf Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz.

Im Februar 2018 dann die Scheidung. Im Mai 2018 zog der Angeklagte nach Wertheim. Anlass war eine Bekannte. Sie ist inzwischen die Lebensgefährtin, und man wohnt gemeinsam. Trotzdem fehlt es dem Beschuldigten an „emotionaler Distanz“ zur Ex-Frau, zumindest am 22. März 2019.

Da schickte er dem Lebenspartner der Geschiedenen eine E-Mail mit Beleidigungen und der Ankündigung, ihn zu kastrieren. Ob der Angeklagte beim Abschicken alkoholisiert war, wurde nicht bekannt. Der Mail-Empfänger jedenfalls nahm die Drohung ernst, so Staatsanwaltschaft und Gericht.

Der Beschuldigte wirkte in der Verhandlung wie ein gutmütiger Mensch, lächelte viel, war aber doch manchmal den Tränen nahe. Die Richterin hielt ihm mehrfach die Realität vor Augen: „Die Ex hat einen neuen Lebenspartner und Sie auch. Gleichwohl schreiben Sie eine solche Mail.“ Straftaten seien ungeeignet, emotionale Probleme zu lösen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte trotz Bewährungsbruchs erneut eine Bewährungsstrafe, ansonsten verliere der Angeklagte den Arbeitsplatz und werde weiter destabilisiert. „Sie müssen wieder nicht ins Gefängnis“, so das Gericht in der Urteilsbegründung.

„Aber seien Sie sich des enormen Risikos bewusst, und suchen Sie die Schuld nicht bei anderen“, hieß es abschließend. goe

