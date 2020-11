Mann bei Unfall schwer verletzt

Wertheim.Stockender Verkehr und Unaufmerksamkeit haben am Mittwoch auf der Weingärtnerstraße in Wertheim zu einem Auffahrunfall mit einem Schwerverletzten geführt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 29-Jähriger gegen 14.20 Uhr in Richtung Bahnhof unterwegs und erkannte eine Fahrtverzögerung der vorausfahrenden Fahrzeuge aufgrund eines Linksabbiegers zu spät.

Mit seinem VW Golf fuhr er auf den vorausfahrenden Toyota eines 55-Jährigen auf, der wiederum auf den Mercedes-Benz einer 56-Jährigen geschoben wurde. Der 29-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 16 000 Euro. pol

