Mann äußert sich rechtsextrem

Wertheim.Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Dienstagmittag einen scheinbar verwirrten Mann auf einem Kundenparkplatz in Wertheim gesehen haben. In einer Pressemitteilung heißt es: Gegen 12.15 Uhr parkte eine Frau mit ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Modegeschäfts in der Weingärtnerstraße. Als sie ausgestiegen war, wurde sie von einem Mann angesprochen. Er äußerte wirre und teilweise rechtsextreme Aussagen. Dies schüchterte die Frau so ein, dass sie verängstigt wieder in ihren Wagen einstieg. Der Mann lief daraufhin zu einem schwarzen Fiat und fuhr davon.

Die Person wurde nach Angaben der Polizei wie folgt beschrieben: mindesten 1,80 Meter groß, kräftige Statur, heller Teint, Glatze. Der Mann trug demnach eine schmale Brille mit schwarzem Gestell, ein blaues T-Shirt und eine graue Latzhose mit blauen Streifen, schwarze Arbeitsschuhe und eine schwarze Jacke. Personen die von dem Mann ebenfalls angesprochen wurden, ihn gesehen oder die Situation beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei Wertheim melden. Hinweise gehen an Telefon 09342/91890. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.11.2020