„Manchmal war der Weg auch steinig“

Die Katholische Frauengemeinschaft Dörlesberg feierte ihr 110-jähriges Bestehens. Am Vormittag kam man zum Festgottesdienst zusammen, am Nachmittag zu einem Festakt im Bürgerhaus.

Dörlesberg. In der Kirche werde beim Gottesdienst Gemeinschaft erlebt, so wie es die Frauen der katholischen Frauengemeinschaft Dörlesberg bei ihrer Jubiläumsfeier tun, sagte Pfarrer Joachim Seraphin.

Anliegen des Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Dorothea in Dörlesberg am Sonntag war es, Gott für all diejenigen, die über die Jahrzehnte in der Frauengemeinschaft gewirkt haben zu danken.

Frauen aus dem Vorstandsteam der Frauengemeinschaft Dörlesberg richteten Grüße auch an die Gäste der Frauengemeinschaften aus den umliegenden Ortschaften. 110 Jahre katholische Frauengemeinschaft in der eigenen Pfarrgemeinde seien 110 Jahre gemeinsamen Weges, gestaltet von Frauen, welche in diesem langen Zeitabschnitt ihre Spuren hinterlassen haben.

Das Engagement

Ihre Träume, ihr Engagement, ihr Glaubenszeugnis, ihr Gebet und ihre Ausdauer hätten anderen den Weg bereitet und das Leben in dieser Gemeinschaft entscheidend geprägt. Man erinnere sich dankbar an jene Frauen, die voran gegangen seien, erinnere sich an schöne und an traurige Momente, an Erfolge und auch an Schwierigkeiten.

Denn dies alles gehöre dazu, sei Teil des gemeinsamen Weges als Frauengemeinschaft. Nicht zuletzt solle Gott gebeten werden um Mut, Stärke, Kreativität und Fantasie, „es ist Gottes Geist, der uns als Gemeinschaft verbindet“.

Bei der Vorbereitung hätten sich die Frauen selbst gefragt, was die heutigen Visionen seien, welches die Herausforderungen. In den 110 Jahren sei es oft ein gerader und schöner Weg gewesen, manchmal jedoch krumm und steinig.

Der Pfarrer betonte, 110 Jahre seien ein Grund, Gott „Danke“ zu sagen für das, was Menschen für die Gemeinde getan hätten. Es gelte „Danke“ zu sagen der Frauengemeinschaft in der Pfarrgemeinde für alles, was diese Gutes gewirkt habe. „Wer eine Hoffnung gewinnen will, muss eine Erinnerung im Herzen wecken.“

Zuerst wolle man an die Frauen denken, welche den Mütterverein einst gegründet, Initiative ergriffen und erkannt hatten, was das Wesentliche ist. Denn niemand könne den Weg alleine gehen, jeder brauche Wegbegleiter, „Menschen, die für uns da sind“. Das hätten auch die Frauen der Frauengemeinschaft Dörlesberg sehr gut erkannt, lebten „eine Gemeinschaft, die stärkt“.

Die Frauengemeinschaft habe Möglichkeiten eröffnet, sich gegenseitig zu ermutigen, um einfacher und leichter durch das Leben gehen zu können. Gott könne durch andere Menschen gespürt werden, das hätte die Frauengemeinschaft vermittelt. Die Frauen hätten über Jahrzehnte vielfältiges Engagement gezeigt und es könne dankbar zurück geschaut werden. Deshalb wolle man Gott darum bitten, dass sich immer wieder Menschen finden, die für andere da sind.

Kinder des örtlichen Kindergartens erzählten während des Gottesdienstes, wo und wie man beten könne, zeigten Bilder, die sie gemalt hatten. Der gemischte Chor „Imaté“ des Sängerkranzes Reicholzheim (Leitung Eberhard Feucht) begleitete den Festgottesdienst mit mehreren Liedern.

Nachmittags trafen sich die Frauen und eine Reihe von Gästen im Bürgerhaus in Dörlesberg zu einem kleinen Festakt sowie zu Kaffee und Kuchen. Josefine Schneider, Sprecherin des Vorstandsteams der Katholische Frauengemeinschaft Dörlesberg, begrüßte in einem festlich geschmückten Raum. Sie unterstrich, dass die Frauen der Frauengemeinschaft die Gemeinde mitgeprägt und ihre verschiedenen Talente zum Wohl der Gemeinschaft eingebracht haben. Derzeit habe die Frauengemeinschaft Dörlesberg 63 Mitglieder.

Schneider warf einen Blick in die Chronik der Frauengemeinschaft Dörlesberg. Sie benannte den 9. Dezember 1909 als Gründungsdatum des damaligen Müttervereins von Dörlesberg, initiiert von Pfarrer Anton Stadler. Die Chronistin nannte die Reihe der folgenden verantwortlichen Pfarrer. 1938 habe Pfarrer Oskar Steinbrenner wohl stets jene Frauen in den Mütterverein eingeschrieben, die geheiratet hatten. Bis auf einige Vorträge sei bis 1974 sei in dem Verein nicht viel los gewesen.

Auf Drängen der Schwester Felicitas sei die Frauengemeinschaft Dörlesberg ins Leben gerufen und am 14. Mai 1975 neu gegründet worden mit der ersten Vorsitzenden Franziska Bähr. Ab Februar 1976 habe die Frauengemeinschaft Kirchenschmuck und Kirchenwäsche übernommen. 1981 sei die Gymnastikgruppe mit Frau Weidinger gegründet worden. Schneider listete die weiteren Präses ebenso wie die Jubiläen im Zehn-Jahres-Rhythmus. Eine anschließende Bilderpräsentation zeigte weitere unterschiedliche Aktivitätsfelder auf.

Pfarrer Joachim Seraphin freue sich, dass nun ein solch würdiges Jubiläum gefeiert werden könne. Auch wenn nicht alle Jahre in der Historie der Frauengemeinschaft einfach gewesen seien, so gebe es dennoch Frauen, die dafür sorgten, dass die dass die Geschichte der Frauengemeinschaft weiter ging. Jene ermöglichten, dass Frauen sich wohl fühlen könnten. Es sei wichtig, dass die Frauen sich treffen, reden, beten könnten. Die Gemeinde brauche die Gebete, so der Präses, bleibe so in lebendiger Beziehung zu Gott. Der Pfarrer dankte der Frauengemeinschaft Dörlesberg auch für das, was sie ansonsten alles tue, und meinte an alle Anwesenden gerichtet: „Freuen Sie sich für diese Frauengemeinschaft.“

Dörlesbergs Ortsvorsteher Udo Schlachter verwies auf die lange Tradition von 110 Jahren Frauenarbeit, in der sich diese langsam aber stetig gewandelt habe. „Sie haben zu diesem Wandel beigetragen“, unterstrich der Ortsvorsteher, und wünschte für die nächsten 110 Jahre viel Kraft und Energie.

Sabine Karwath informierte kurz zur Malteser Hospizgruppe in Wertheim. Die kleine Blechbläsergruppe des Musikvereins Dörlesberg begleitete den Festakt musikalisch. Während sich die Teilnehmer des Festaktes bei Kaffee und Kuchen an den Tischen lebhaft unterhielten, wurden mittels einer Präsentation Bilder aus den zurück liegenden Jahrzehnten der Frauengemeinschaft Dörlesberg gezeigt.

Der Präses und die Sprecherin des Vorstandsteams nahmen eine Reihe von Ehrungen vor ( siehe Infokasten). Ein gemeinsames Abschlusslied beschloss den würdigen Festakt zu „110 Jahre Katholische Frauengemeinschaft Dörlesberg“.

