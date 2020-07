Manche Proben überschritten Nitrat-Grenzwerte

Zahlreiche Brunnenbesitzer nutzten am Dienstag die Chance, ihr Brunnenwasser untersuchen zu lassen und Beratung rund um das Thema zu erhalten.

Wertheim. Schon eine Stunde vor dem offiziellen Start kamen Gartenbesitzer aus Wertheim und den Nachbarstädten zum Labormobil des Vereins VSR-Gewässerschutz aus Geldern am Niederrhein. Es stand am Dienstagnachmittag am Busparkplatz nahe des

...