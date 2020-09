Mal witzig und berührend oder einfach nur albern

Wertheim.Kleinkunst in Zeiten von Corona – das ist eigentlich ein Widerspruch. Würden die Kleinkunst-Auftritte an den genreüblichen Orten stattfinden, hätte außer den Künstlern und den Veranstaltern kaum mehr jemand Platz im Raum, um der Kunst beizuwohnen.

Der Verein „Convenartis – Kleinkunst im Gewölbe“ macht aus dieser Not eine Tugend und verlässt für die von ihm angebotenen Veranstaltungen im zweiten Halbjahr besagtes Gewölbe und wechselt in die Aula Alte Steige.

Die Stadt Wertheim stellt dem Verein die Aula kostenlos zur Verfügung. Gleichzeitig stellt dieser nun wirklich gänzlich „ungewölbeartige“ Veranstaltungsraum Veranstalter, Künstler und letztlich auch das Publikum vor die Herausforderung, eine Kabarett-typische Atmosphäre zu schaffen. Dies gelang den beiden Künstlern des Abends, Fabian Schläper und seiner Partnerin Iris Kuhn (nicht nur) am Klavier, allerdings benötigten sie doch eine ganze Weile dafür.

Bevor das Programm startete, wurde das Publikum von einer Reihe von Fernsehmelodien empfangen. Dass es sich dabei fast ausschließlich um „Hits“ der 70er und 80er handelte, wie die Titelmusik aus der „Schwarzwaldklinik“ und „Lass dich überraschen“, kongruierte bemerkenswert mit dem Altersdurchschnitt des Publikums.

Dann gab es, wie Schläper sein Publikum im Verlauf des Abends aufklärte, Chanson-Kabarett, also Kabarett mit zahlreichen eigentlich unzusammenhängenden Liedern, bei denen die Zwischentexte von einem zum anderen Thema führten. Vom Ausgangspunkt, Schläpers ebenso dringendem wie unerfüllten Wunsch, ein berühmter Fernsehstar sein zu wollen, führte die Themenpalette über nostalgische Kindheitserinnerungen („Daheim ist, wo man im Dunkeln durchs Zimmer geht, ohne sich anzustoßen“) und Beziehungsprobleme bis hin zum Altwerden („Man ist so alt, wie man sich anfühlt“). Die Variationen eines gescheiterten Heiratsantrags in gefühlten dreihunderttausend Folgen der Lindenstraße gliederten als Running Gag das Programm zusätzlich.

Schlaepers Lieder sind mal witzig – Höhepunkt war eindeutig das erotische „Schokoladenlied“ – mal berührend, wie das Heimathafenlied, oder einfach nur albern, wie der „Tauben-Horst“.

Iris Kuhn begleitet souverän und vielseitig vom Klavier aus unter zusätzlichem Einsatz diverser Schlaginstrumente und der Blockflöte.

Dass die Chansons der eindeutig stärkere Teil des Abends waren als die moderierten Zwischentexte, ist sicher auch der Situation geschuldet. Während die Chansons wegen der festgelegten Texte, der Musik und der Choreografie auch mit wenig Publikum funktionieren, ist Wort-Kabarett auf die Reaktionen des Publikums angewiesen. Erst die spontane Interaktion zwischen den Ausführenden und den Zuhörern, die sich sowohl als Individuum als auch als Teil einer größeren Menschengruppe wahrnehmen können, macht das Kabarett witzig und inspirierend.

Was im Gewölbe vielleicht funktioniert hätte, ist in einem letztlich doch ziemlich leeren Mehrzweckraum wie der Aula, bei dem Schlaeper das Publikum erst einmal bitten musste, auch die ersten Sitzreihen zu belegen, schwierig. Die Hoffnung auf mehr Publikum besteht. Vielleicht gelingt es ja, am 10. Oktober mit dem Zauberkünstlerkabarettisten Michael Parléz die Aula Alte Steige mit so viel Publikum zu füllen, dass sich ein „Gewölbe-Gefühl“ einstellt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.09.2020