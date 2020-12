Mainfähre nimmt Betrieb wieder auf

Mondfeld.Die „schwimmende Brücke“ verbindet nun wieder die Wertheimer Ortschaft Mondfeld mit dem bayerischen Stadtprozelten. Wie die Stadtverwaltung Wertheim mitteilt, nimmt die Mainfähre nach Wartungsarbeiten in der Werft ab Donnerstag, 3. Dezember, den regelmäßigen Betrieb wieder auf.

Gemäß dem Winterfahrplan fährt die Fähre montags bis freitags zwischen 6 und 11.30 Uhr sowie zwischen 12.30 und 18 Uhr. Am Samstag können Verkehrsteilnehmer die Fähre von 8 bis 11.30 und von 12.30 bis 18 Uhr nutzen, sonntags zwischen 12.30 und 18 Uhr statt. Zwischen dem 24. und 27. Dezember befindet sich die Fähre in der Weihnachtspause. Vom 28. bis 30. Dezember fährt sie wieder. Nach der Silvesterpause vom 31. Dezember bis 1. Januar beginnt der regelmäßige Fährbetrieb am 2. Januar. stv

