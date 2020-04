Mail-Adresse ist nicht echt

Wertheim.Betrüger finden immer wieder neue Wege, sich vertrauliche Informationen zu erschleichen. Eine dieser neuen Maschen macht sich die Corona-Krise und die Not vieler Betriebe, die Kurzarbeit anmelden müssen, zu Nutze. Betrüger verschicken gegenwärtig mit der E-Mailadresse „kurzarbeitergeld@arbeitsagentur.de“ Nachrichten an Firmen, mit der Aufforderung, interne Daten preiszugeben. So erhielt ein Betrieb in Wertheim kürzlich eine solche Nachricht. Glücklicherweise sind die Betroffenen nicht auf die Forderungen eingegangen, und es blieb es beim Betrugsversuch. Die Polizei bittet Firmeninhaber, keine Angaben an die genannte Adresse weiterzugeben, bei Zweifeln die Arbeitsagentur oder die örtliche Polizeidienststelle zu informieren. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020