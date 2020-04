Maibaum wird aufgestellt

Marktheidenfeld.Auch in Zeiten der Corona-Krise stellt die Stadt Marktheidenfeld am Marktplatz einen Maibaum auf. Allerdings erfolgt die Aufstellung in diesem Jahr ohne Fest und ohne die Beteiligung der Bevölkerung.

In Stadtteilen nicht möglich

In der Kernstadt von Marktheidenfeld kommt dabei auf dem Marktplatz erneut der zwölf Meter hohe Maibaum aus Aluminium zum Einsatz, der mithilfe eines Krans und ohne größeren Personaleinsatz errichtet werden kann. Anders ist die Situation in den sechs Marktheidenfelder Stadtteilen Altfeld, Glasofen, Marienbrunn, Michelrieth, Oberwittbach und Zimmern.

Dort müssten die Bäume mit mehreren Mann per Hand aufgestellt werden.

Aufgrund der geltenden Corona-Abstandsregeln können die Bäume in den Marktheidenfelder Stadtteilen in diesem Jahr daher nicht aufgestellt werden, teilt Marktheidenfelds Feuerwehr-Kommandant Bernhard Nees mit. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.04.2020