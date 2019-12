Dertingen.Bundesweit finden am Samstag, 7. Dezember, Protestaktionen der Landwirte in Form von Mahnfeuern statt.

Für den Wertheimer Raum wird ein Mahnfeuer in Dertingen angezündet werden. Die Landwirte und Winzer aus Dertingen und den umliegenden Ortschaften wollen durch diese Aktionen mit den Bürgern ins Gespräch kommen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen.

Die Aktion findet am Samstag, 7. Dezember, ab 17 Uhr in Dertingen am Mandelberg hinter dem Friedhof statt. Alle Interessierten, die sich über die aktuelle Lage in der Landwirtschaft informieren möchten, sind dazu willkommen. Für einen kleinen Umtrunk ist gesorgt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019