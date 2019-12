Männer schlagen Taxifahrer und treten auf ihn ein

Wertheim.Ein Taxifahrer alarmierte am Mittwochmorgen die Polizei, weil ihn vier junge Männer verprügelt hatten. Der Taxifahrer hatte die Gruppe von Würzburg nach Wertheim gebracht. Gegen 5.15 Uhr wollten die Männer in der Poststraße aussteigen, ohne zu bezahlen, so das Opfer. Sie hätten sich allerlei Ausreden ausgedacht.

Als der 31-jährige Taxifahrer dies erkannte, hielt er einen der Männer am Arm fest, um zu verhindern, dass alle vier einfach von dannen gehen. Daraufhin schlugen und traten die vier Männer auf den Taxi-Fahrer ein, bis dieser den Festgehaltenen los ließ. Anschließend ergriffen sie die Flucht.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen identifizierte die Polizei einen Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen 25-Jährigen, der polizeibekannt ist und als gewalttätig gilt.

Bei den weiteren Tätern soll es sich um zwei Männer im Alter von 25 Jahren und einen etwas jüngeren (20 bis 22 Jahre), schlanken Mann mit schwarzem kurzen Haaren, gepflegtem kurzem Vollbart und einer hellbraunen Lederjacke handeln.

Die Polizei sucht nach Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Personen geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342/91890 entgegen. pol

