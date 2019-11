Mädli und Buawa sorgten bei Kerwa für gute Unterhaltung

Neubrunn.Seit rund 40 Jahren wird in Neubrunn von den Kerwabuawa und -mädli die Kerwa gefeiert. Auftakt war wieder mit einem Frühstück. Anschließend machten sie sich die Kerwa-Schar Musik spielend und singend daran, die Kerwa „auszuschreien“. Abends klang der Tag in geselliger Runde fröhlich aus.

Am nächsten Tag trafen sich die Kerwabuawa und -mädli zum „Weckerklingeln“, bevor sie sich auf den Weg zum „Ausgraben“ der Kerwa 2018 machten.

Am Sonntag wurde auf dem Lindenplatz der „Göcker rausgschlache“. Dabei bildeten die Kerwabuawa und -mädli mit den Zuschauern und der Musikkapelle einen Kreis, in dessen Mitte ein rohes Ei gelegt wurde. Ein „Führer“ und ein „Stangenträger“ suchten aus dem Publikum nacheinander jeweils einen „Schläger“ aus. Er musste nun mit verbundenen Augen versuchen, das rohe Ei mit einer langen Stange zu treffen. Dies gelang Melanie Stieber, die als Siebte an der Reihe war. Danach fand der traditionelle Hammeltanz statt. 16 Paare formierten sich zu den Klängen des „Kerwalieds“ um den Hammel und dessen Eigentümer Lorenz Schuck aus Helmstadt.

Zu Walzerklängen wanderte dann ein Blumenstrauß von Tanz- zu Tanzpaar, bis Kerwabua Tino Schramm, dem man zuvor die Augen verbunden hatte, nach fast zehn Minuten die große Schelle schwang. Zu diesem Zeitpunkt hielten Simone Stieber und Wolfgang Reinhart aus Neubrunn den Blumenstrauße in den Händen.

Gemeinsam zog die Kerwa-Gesellschaft zum Schulungsraum der Wehr, um den Göcker und den Hammel gebührend zu feiern.

Am Montag trafen sich die Kerwabuawa und -mädli zum Abendessen im Schulungsraum, wo sie nach der Wahl des neuen Gremiums einen gemütlichen Abend verbrachten. Am Dienstag trug man die Kerwa 2019 zu ihrer letzten Ruhestätte, wo sie unter Heulen und Wehklagen begraben wurde. ank

