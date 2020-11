Luitpoldstraße nicht befahrbar

Marktheidenfeld.In der Marktheidenfelder Luitpoldstraße werden voraussichtlich noch bis Montag, 30. November, 18 Uhr im Auftrag des Staatlichen Bauamts weitere Arbeiten vorgenommen.

In der Luitpoldstraße wird von der Kreuzung Baumhofstraße bis Würzburger Straße 2 die Asphaltdecke abgefräst und eine neue Grundschicht eingebracht. Dieser Streckenabschnitt wird hierzu komplett gesperrt. Die Innenstadt ist in dieser Zeit also nicht über die Mitteltorstraße erreichbar. Die mögliche Zufahrt kann über die Lengfurter Straße und die Untertorstraße erfolgen. Während der Sperrung ist in der Mitteltorstraße der Einbahnverkehr aufgehoben. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Alter Mainbrücke kommend, können die Innenstadt über die Brückenstraße und Obertorstraße erreichen.

Die Tiefgarage und der Parkplatz am Rathaus sind über die Friedenstraße, die Ludwigstraße erreichbar, die –aktuell in beide Richtungen befahrbar sind. Aus Richtung Alter Mainbrücke kommend ist die Tiefgarage und der Parkplatz am Rathaus über die Brückenstraße, die Obertorstraße und die Bronnbacher Straße anfahrbar. pm

