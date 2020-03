Lokale Themen in der Diskussion

Freudenberg.Der SPD Ortsverband Freudenberg veranstaltete am 26. Februar seinen politischen Aschermittwoch im Hotel Gasthof Rose. Seit über 20 Jahren wird an diesem Abend über gemeindepolitische Themen diskutiert, die den Bürgern Freudenbergs am Herzen liegen. Die Themen reichten dieses Jahr von der Verkehrslösung zwischen Freudenberg und Kirchfurt über die Altstadtentwicklung einschließlich des Rauch Werks I bis hin zum Schulstandort und die Kindertagesstätte. Eröffnet wurde der Abend nach den Begrüßungsworten des neuen Vorsitzenden des SPD Ortsverbands Freudenberg, Detlev Hoff, durch den Kreisvorsitzenden der SPD Main-Tauber, Thomas Kraft.

Für gebührenfreie Kitas

Er berichtete vom politischen Aschermittwoch der Landes-SPD in Ludwigsburg und über die Solidaritätskundgebung der politischen Parteien und Vereine mit den Opfern von Hanau in Wertheim. Im Folgenden übernahm Hartmut Beil – als Mitglied des Gemeinderates – das Wort. Er gab den Gästen zu den einzelnen obengenannten Themen ein Update und leitete dann die Diskussion ein. So informierte er zum Beispiel, dass mit der Fertigstellung der Brücke nicht vor 2027 oder 2028 zu rechnen ist. Beim Thema Kindergarten und Kindertagesstätte teilte er mit, dass die Partei weiterhin für einen gebührenfreien Besuch dieser vorschulischen „Bildungsstätte“ kämpfen wird. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020