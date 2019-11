Lkw schleift Pkw auf anderes Auto

Bestenheid.Unerlaubt vom Unfallort entfernt hat sich ein Unbekannter mit seinem Sattelzug am Mittwoch gegen 08.25 Uhr. Der Trucker war in Bestenheid auf der Odenwaldstraße in Richtung Johannes-Kerer-Straße unterwegs.

Verhakt

Im dortigen Einmündungsbereich bog der Sattelzug nach rechts ab. Während des Abbiegevorgangs schwenkte der Auflieger so weit aus, so dass er sich in einem am Straßenrand geparkten Toyota verhakte. Dieser wurde mitgeschleift und gegen einen weiteren, im Kurvenbereich ordnungsgemäß parkenden Pkw gezogen.

Einfach weggefahren

Aufgrund des Aufpralls löste sich der Toyota wieder aus seiner Verankerung. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher einfach seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten oder seinen Lkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wertheim, Telefon 09342/9189 0, zu melden. pol

