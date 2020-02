Liste des Terrors füllt sich

Einfach nur fried ich zusammenleben“– wer möchte das nicht? Terror gegen unsere demokratische Grundordnung ist zu verurteilen und kein vernünftiger Mensch kann die gewaltsamen Morde in diesen Tagen gutheißen. Nach dem Anschlag von Hanau hätten viele Muslime in der Region „ein mulmiges Gefühl“ und der Vorsitzende des türkisch-islamischen Vereins in Wertheim beklagt völlig zu Recht jegliche Form von Terror, „ob der politisch links oder rechts motiviert“ sei.

Sicherheitsgefühl sinkt

Der Vollständigkeit halber sollte man aber auch den religiös motivierten Terror in Deutschland erwähnen! Wie viele Menschen in diesem Land haben seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016 ein „mulmiges Gefühl“, wenn sie zu einer öffentlichen Veranstaltung gehen? Der Täter Anis Amri schwor vor der Tat „den Treueeid auf den Anführer des sogenannten Islamischen Staates und [rief] Muslime zum Jihad auf.“ (Homepage: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof).

Auch „das ist krank“ möchte ich mir die Worte des Vorstandsmitglieds des islamisch-türkischen Vereins in Lauda zu eigen machen. Keine Sorge – ich kann sehr wohl friedliebende Muslime von extremistischen Islamisten unterscheiden.

Aber die Lage in unserem Land hat sich nicht zuletzt auch durch die religiös motivierte Dimension von Terror erheblich verändert.

Folgt man der Medienberichtserstattung in den letzten Tagen, könnte man fast meinen, dass Hanau einen Wendepunkt bei der inneren Sicherheit darstellt. Doch die Liste von linkem, rechtem und religiösem Terror in Deutschland füllt sich schon seit längerem – was das Sicherheitsgefühl von allen (!) Menschen im Land nicht steigern dürfte.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020