Lieferdienste online zusammengefasst

Wertheim.Gaststätten, Cafés und Kneipen müssen den ganzen November über geschlossen bleiben. Viele der Gastronomen bieten Liefer- und Abholdienste an. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, hat die Stadtverwaltung diese Angebote in einer Übersicht zusammengestellt. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez appelliert demnach an die Bürger: „Bitte nutzen Sie diese Angebote und unterstützen Sie damit unsere Gastronomie in dieser schweren Zeit.“

Die erneute Schließung trifft gastronomische Anbieter hart, weil sie in den vergangenen Monaten viel in die Umsetzung und Einhaltung der Hygienemaßnahmen investiert haben. Nun müssen sie wieder auf Liefer- und Abholdienste umstellen. Dieses Angebot sei schon beim Lockdown im März gut genutzt worden und finde nun, so hofft die Stadt Wertheim, wieder viele Abnehmer. Auch der Kauf von Gutscheinen könne Zeichen der Unterstützung sein.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020