Lied-CD stößt auf positive Resonanz

Wertheim.Die im Sommer erschienene Lied-CD „Besser du redest nicht weiter darüber“ mit 30 Liedern nach Gedichten von Wolf Wiechert, vertont von Pastoralreferent und Kirchenmusiker Alexander Wolf, hat in der Fachwelt ein überaus positives Echo ausgelöst.

Philipp Cavert hält auf NDR-Klassik fest: „Alexander Wolf und Wolf Wiechert. Diese beiden sind dabei, die Gattung Liedgesang für das 21. Jahrhundert neu zu definieren. Ihre zugänglichen Miniaturen dürften eine Überraschung für all jene sein, die den Begriff Kunstlied bislang vor allem mit Schubert und Loewe in Verbindung gebracht haben.“

In einem ausführlichen Interview mit Dichter und Komponist auf Radio Opera, konstatiert Dr. Blagoy Apostolov: „Musik, die umarmt - also, wir umarmen sie auch. ...“

Beim CD-Tipp auf BR-Klassik legte Matthias Keller den Zuhörern ans Herz: Eine CD für alle Freunde des modernen Kunstliedes geistvollen Zuschnitts! …Und wer diese CD einlegt, der sieht sich konfrontiert mit einem erstaunlichen musikalischen Kosmos - sowohl kompositorisch wie auch von der Interpretenseite her…“

Am Freitag, 27. Dezember zwischen 10 und 12 Uhr wird die Lied-CD auf SWR 2 „Treffpunkt Klassik“ von Ines Pasz vorgestellt. Der Komponist Alexander Wolf ist in Wertheim am Main geboren. Dichter Wolf Wiechert hat dort in Nassig seine zweite Heimat gefunden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019