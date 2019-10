Liebe und Verrat als tragende Elemente

„Jesus Christ Superstar“ – dieses generationenübergreifende Musical von Andrew Lloyd Webber war Thema des Konzerts in der Reicholzheimer Pfarrkirche St. Martin am Samstagabend.

Reicholzheim. Den ersten Teil des Abends gestaltete der Posaunenchor Nassig-Sonderriet unter der Leitung von Herbert Dosch. „Ein neuer Anfang“ hieß das festliche Begrüßungsstück, das Beate Rollmann-Lang mit informativen Worten weiterführte. Man habe sich anstelle eines gedruckten Programmablaufs für eine Moderation entschieden, die, wie sich dann herausstellte, sehr gekonnt und in fast szenischer Darstellung den Inhalt des Musicals verdeutlichte.

Die spätromantischen Chorsätze „Denn er hat seinen Engeln“ aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy und das „Abendlied“ von Joseph Gabriel Rheinberger spielte der Posaunenchor in bewundernswert weichem und gefühlvollem Bläserklang. Das feierliche „Highland Cathedral“ war ein weiteres Bravourstück, das mit lautstarkem Applaus belohnt wurde.

Cohens „Halleluja“

Der Männerchor des Sängerkranzes Reicholzheim 1874 unter der Leitung von Claudiu Berberich hatte das berühmte „Halleluja“ von Leonard Cohen vorbereitet, steigerte sich dann mit dem Abba-Lied „I have a dream“ in einem schönen Satz von Dieter Bender und beschloss den zweiten Konzertteil mit „Conquest of Paradise“, das von Klavier und E-Gitarre begleitet wurde.

Den dritten Konzertteil eröffnete der Posaunenchor mit der Titelmelodie „Jesus Christ Superstar“ und „Hosianna“, bevor Beate Friedlein die Akteure und die Themen des Musicals vorstellte. Die letzten Tage Jesu, die er mit seinen Freunden verbracht habe, seien der Inhalt und damit auch Themen, die heute genauso aktuell seien wie damals: Liebe und Verzweiflung, Mitgefühl und Verrat habe der Komponist in markanter, manchmal skurriler Weise verarbeitet und damals nicht nur Lob dafür geerntet.

„Versuch dir, keine Sorgen zu machen“ wurde in hämmerndem Ostinato „Close your eyes“ eindringlich vorgetragen. „Judenkönig, hau ab“, war das Thema von „King Herod’s Song“, das mit Eberhard Feuchts Klavierbegleitung schwungvoll und slapstickartig einen besonderen Effekt erzeugte.

Sanfte Ergriffenheit

Die Beziehung Jesu zu Maria Magdalena wurde besonders gefühlvoll verdeutlicht in dem berühmten Lied „I don’t know how to love him“. Der Chor sang a cappella und mit einer sanften Ergriffenheit, die das Stück zu dem wohl eindrucksvollsten des Abends machten.

Als Zugabe erklang zum Abschluss noch einmal der schwungvolle Song des Königs Herodes, bevor Dieter Friedlein Mitwirkende und Zuhörer dazu aufrief, den Abend im Pfarrsaal ausklingen zu lassen.

Am Sonntag, 27. Oktober, findet wird das Konzert noch einmal aufgeführt. In der Auferstehungskirche Nassig dreht sich um 18 Uhr wiederum alles um das bekannte Musical.

