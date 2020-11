Lichteraktion findet über Videokonferenz statt

Wertheim.Statt auf dem Wertheimer Marktplatz findet die traditionelle Solidaritätsaktion „Gemeinsam sind wir Wertheim“ in diesem Jahr coronabedingt online statt. Am Freitag, 27. November, um 18 Uhr veranstalten die Organisatoren aus einem Netzwerk rund um die Ökumenische Fachstelle für Flüchtlingshilfe im Main-Tauber-Kreis zu einer Videokonferenz. Alle, die ein Zeichen für Zusammenhalt, Solidarität und ein Miteinander setzen wollen, können gemeinsam vor den Bildschirmen eine Kerze anzünden, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Es wäre ein Leichtes gewesen, diese Veranstaltung abzusagen, dennoch fanden wir gerade angesichts der Corona-Pandemie und der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft sie wichtiger denn je“, sagt Markus Landeck, Jugendhausleiter der Stadt Wertheim.

„In Zeiten, in denen es nur schwarz oder weiß zu geben scheint, ist es uns wichtig, in Wertheim auf die Gemeinsamkeiten zu schauen“, ergänzt Mitorganisator Alex Schuck vom Diakonischen Werk. „Die Leitfragen hierzu sind: Was verbindet uns miteinander? Für welche Werte wollen Wertheimer stehen? Wir Organisatoren sind uns sicher, dass es mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt.“ Teilnehmen kann jeder über einen Link auf www.oekflue.de. Da ein gemeinsames Entzünden von Kerzen nicht möglich ist, werde das zu Hause stattfinden und könne digital geteilt werden.

Das Meeting wird ab 17.30 Uhr geöffnet sein, damit sich die Teilnehmer in aller Ruhe einwählen können. Die Veranstaltung wird zeitgleich auf Youtube übertragen. Ab 18 Uhr können Interessierte unter dem Link http://licht.fojawer.de passiv teilnehmen. Es werde Impulsworte von verschiedenen Vertretern der Stadt, der Kirchen und anderen Organisationen geben.

Die Ökumenische Fachstelle ist eine gemeinsame Einrichtung des Caritasverbandes im Tauberkreis, der Caritas Heilbronn-Hohenlohe und des Diakonischen Werkes.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020