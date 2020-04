Lesesäle öffnen unter Auflagen wieder

Bronnbach.Das Landesarchiv Baden-Württemberg öffnet ab Dienstag, 28. April, seine Lesesäle unter Auflagen wieder für Nutzer, so auch im Standort des Landesarchivs in Bronnbach. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Grundlage dafür sei demnach die Rechtsverordnung der Landesregierung vom 17. April, die eine Öffnung von öffentlichen Bibliotheken und Archiven ermöglicht.

Seit 16. März geschlossen

Im Zuge der landes- und bundesweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hatte das Landesarchiv alle Archivstandorte seit dem 16. März für den Publikumsverkehr geschlossen.

„Wir freuen uns, auch vor Ort in den Lesesälen wieder für unsere Nutzerinnen und Nutzer da zu sein. Die Gesundheit aller Beteiligten – Besucherinnen und Besucher wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesarchivs – hat dabei für uns oberste Priorität“, sagte Gerald Maier, Präsident des Landesarchivs, zur Wiederöffnung für den Publikumsverkehr in der kommenden Woche. Um die notwendigen Hygiene- und Abstandsauflagen zu erfüllen, gelten für den Besuch an den Standorten des Landesarchivs in Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Ludwigsburg, Sigmaringen, Wertheim, Neuenstein und Kornwestheim verschiedene Regelungen (Infobox).

Verweis auf digitale Angebote

Für Fragen und Auskünfte zu seinen Archivbeständen und für Reproduktionsaufträge steht das Landesarchiv nach wie vor auch telefonisch, per E-Mail und postalisch zur Verfügung. Digitale Reproduktionen (Scans) von Unterlagen aus dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart und dem Staatsarchiv Ludwigsburg können außerdem direkt über die Website bestellt werden.

In der aktuellen Situation empfiehlt das Landesarchiv Baden-Württemberg, zu Recherche- und Informationszwecken verstärkt auf seine digitalen Angebote zurückzugreifen. So stehen beispielsweise über 13 Millionen Digitalisate von Archivalien online zur Verfügung.

