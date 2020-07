Lermann: „Hohe Bereitschaft zeugt von intakter Wehr“

Wertheim.Nicht nur der eigentliche Wahltermin am 27. März fiel der Pandemie zum Opfer. „Dass der Stadtbrandmeister per Briefwahl bestimmt wird, ist bei der Feuerwehr gar nicht vorgesehen“, so Ludwig Lermann. Auch für ihn ist das Prozedere völlig neu.

Wurde sonst diese Position auf einer Hauptversammlung durch eine Präsenz-Wahl bestimmt, macht die Corona-Pandemie mit ihren Hygienevorschriften

...