Leo Braun zeigte, wie fruchtbar es ist, mit Originalen zu arbeiten

Hofgarten.27 Schüler besuchten im Rahmen des Faches „Bildende Kunst“ mit ihrer Lehrerin, Tina Edelmann, das Kunstmuseum „Schlösschen im Hofgarten“. Der Unterricht am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium widmet sich unter anderem der Landschaftsmalerei.

So hat sich Schüler Leo Braun die Ausstellung „Eugen Bracht - Maler der Atmosphäre. Sein Werk und seine Schüler“ ausgesucht, um Leben und Werk des beeindruckenden Malers vor Ort vorzustellen. Einmal mehr zeigte sich, wie fruchtbar es sein kann, vor Originalen im Museum zu arbeiten. Kenntnisreich trug der Referent seinen aufmerksamen Mitschülern den Werdegang des Malers vor.

Dabei beeindruckte den Schüler besonders, wie Bracht von einem unsicheren und an sich selbst zweifelnden Künstler – der zwischenzeitlich sogar Wollhändler gewesen war – zu einem der anerkanntesten Maler und Lehrer in Berlin und Dresden wurde. Leo Braun illustrierte mit zahlreichen Aufnahmen diesen Abschnitt seines Referates. Anschließend zeigte er anhand ausgewählter Beispiele und mittels Bildvergleichen die Besonderheiten im Werk Brachts auf. Der Schüler erläuterte neben den frühen Gemälden an Main und Taunus, die im Orient entstandenen Bilder Brachts.

Das Gemälde „Gestade der Vergessenheit“ stellte Braun als Beispiel der symbolistischen Malerei Brachts vor und verwies auf die Parallelität zu Arnold Böcklin. Auch die Gemälde „Matterhorn“ und „Wolken über Sylt“ imponierten den Referenten, insbesondere die Wolkenbildung über der flachen Wattlandschaft sowie die Wiedergabe des Lichts. Nach dem mit viel Beifall goutierten Vortrag hatten die Schüler Gelegenheit sich selbstständig inhaltlich aber auch künstlerisch mit den ausgestellten Werken auseinanderzusetzen.

Jörg Paczkowski, Kurator der Ausstellung, würdigte das große Engagement Leo Brauns und hofft, dass weiterhin viele Schulklassen die Ausstellungen im Hofgartenschlösschen besuchen, denn eine solche Auseinandersetzung mit der Kunst „fördert umfassend schöpferische Kräfte und ästhetische Sensibilität“ (Bildungsplan Baden-Württemberg).

