Lenkungsstab hofft bei hartem Lockdown auf klare Regeln

Wertheim.Der Corona-Lenkungsstab der Stadt rechnet mit einem harten Lockdown spätestens nach Weihnachten. Die politische Diskussion auf Landes- und Bundesebene laufe darauf zu. Und wenn die Entscheidung kommt, so hofft der Lenkungsstab, dann mit klaren Regeln und bundesweit einheitlich. „Sonst leidet darunter die Akzeptanz,“ wird Bürgermeister Wolfgang Stein in einer Pressemitteilung zur jüngsten Beratung des Lenkungsstabs zitiert.

Seniorenresidenz betroffen

„Die Landkarte ist dunkelrot“, die Zahl von 590 Todesfällen bundesweit an einem Tag sei bedrückend. Im Landkreis Main-Tauber sei die Sieben-Tage-Inzidenz vom angestrebten Wert von 50 sehr weit entfernt. „Ohne harten Lockdown kommen wir aus der Malaise nicht heraus,“ fasste Ordnungsamtsleiter Volker Mohr die Einschätzung des Lenkungsstabs zusammen.

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist in Wertheim nun auch eine Senioreneinrichtung betroffen. Seit Dienstag ist ein Wohnbereich der MCC-Seniorenresidenz in Quarantäne. „Der Schutz der sogenannten vulnerablen Gruppen muss auch weiterhin höchste Priorität haben,“ war sich der Lenkungsstab einig. Krankenhausdirektorin Cornelia Krause bat in diesem Zusammenhang nochmals um Verständnis für die Notwendigkeit des Besuchsverbots in der Rotkreuzklinik. Es diene dem Schutz der Patienten und des Personals gleichermaßen. „Wir können unsere Patienten nur weiter gut versorgen, wenn die personelle Besetzung stabil bleibt“, so Krause. Sie habe dazu schon manche Diskussion mit Angehörigen geführt. Zur konkreten Situation in der Rotkreuzklinik wollte sich die Klinikleitung in der Vergangenheit auf Nachfrage nicht äußern.

Als Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen Ende November war die Empfehlung ausgesprochen worden, dass Unternehmen ihren Betrieb „zwischen den Jahren“ ruhen lassen und so einen Beitrag zur Reduzierung sozialer Kontakte leisten. Die Stadtverwaltung wird diese Empfehlung aufgreifen und das Rathaus zwischen Weihnachten und Silvester schließen. Der Zeitraum umfasst drei Arbeitstage (28./29./30. Dezember), in denen die Mitarbeiterinnen entweder Urlaub oder Freizeitausgleich nehmen. Es gelten wenige Ausnahmen: Für das Standesamt wird ein Notdienst eingerichtet, auch das Ordnungsamt wird in dieser Zeit besetzt sein.

Die seit Anfang Dezember verschärfte Maskenpflicht wird nach Beobachtungen des Ordnungsamts weitgehend eingehalten, sowohl in der Fußgängerzone wie auch auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten. Noch nicht ausreichend berücksichtigt werde, dass Beschäftigte im Einzelhandel ebenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Gesichtsvisiere könnten als Ersatz nicht mehr geduldet werden. Diese sogenannten „Faceshields“ seien nur zulässig, wenn es zwischen Personal und Kunde eine zusätzliche Schutzbarriere wie beispielsweise eine Plexiglasscheibe gibt. „Das Konzept des Winterzaubers funktioniert“, bilanzierte der Lenkungsstab den Auftakt am Wochenende. Das Ersatzangebot für den Weihnachtsmarkt mit 20 dezentralen Buden schaffe adventliche Atmosphäre in der Innenstadt.

„Glühwein-to-go“ ist verboten

Am Freitag und Samstag waren mehr Menschen in der Innenstadt unterwegs als an Wochentagen, aber die Gefahr von Enge und Gedränge bestand zu keinem Zeitpunkt, heißt es. Auf Nachfrage betont Pressesprecherin Angela Steffan, dass die Bewertung des Lenkungsstabs zum harten Lockdown nicht im Widerspruch zu der Veranstaltung stehe. Schließlich bezögen sich die Diskussionen auf Bundes- und Landesebene auf die Zeit nach Weihnachten. Kontrollen des Ordnungsamts hätten bestätigt, dass die gewünschte Entzerrung funktioniere. Zumal Wertheim und der Main-Tauber-Kreis kein Corona-Hotspot seien.

Es sei jedoch richtig gewesen, auf den Sonntag zu verzichten. Auch das Verbot, alkoholische Getränke auszuschenken, sei ein wichtiger Bestandteil des Konzepts. Im Fall eines „Trittbrettfahrers“ musste das Ordnungsamt mit der Untersagung von Glühweinverkauf allerdings „nachsteuern“. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage ergänzt, hatte ein Gastronomiebetreiber in der Innenstadt unerlaubterweise „Glühwein-to-go“ angeboten.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamts kontrollieren dieser Tage wieder, ob die Quarantänepflicht eingehalten wird. Das Sozialministerium hat zu einer solchen landesweiten Schwerpunktaktion aufgerufen. Stand 9. Dezember waren in Wertheim 86 Menschen quarantänepflichtig. Ordnungsamtsleiter Volker Mohr wies nochmals auf die Bestimmungen der neuen Verordnung „Absonderung“ hin.

Sie gilt seit 28. November und besagt, dass Menschen sich im Verdachts- und Infektionsfall sofort und eigeninitiativ in häusliche Quarantäne begeben müssen. Das gilt ebenso für Haushaltsangehörige und enge Kontaktpersonen.

„Wir haben den Eindruck, dass diese Regelung sich noch nicht ausreichend herumgesprochen hat.“ Unwissenheit aber schütze vor Strafe nicht. Wer gegen die Verordnung verstößt, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. / stveli

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020