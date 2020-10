Leistungsfähige Netzinfrastruktur ein großes Ziel

Wertheim/Main-Tauber-Kreis.Über aktuelle Aktivitäten und Projekte der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken (WHF) GmbH in Bezug auf die Regionalentwicklung referierte bei der Versammlung des Regionalverbandes Heilbronn-Franken WHF-Geschäftsführer Dr. Andreas Schumm.

Das Projekt „Mieten-Kaufen-Ansiedeln.de“ ist ein regionales Gewerbeimmobilien- und -flächenportal als Instrument des Standortmarketings für Kommunen, Unternehmen und Private, um sich unter anderem einen schnellen Überblick über die Marktlage verschaffen zu können. Für die Förderperiode 2014 bis 2020 des EU-Strukturfonds zur Regionalentwicklung (EFRE) wurde erstmals der Wettbewerb „Regionale Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und Nachhaltigkeit (RegioWIN)“ unter der Zielsetzung entwickelt, Regionen in Baden-Württemberg in der Entwicklung von Zukunftsstrategien und der Umsetzung von Leuchtturmprojekten zu unterstützen. Anknüpfend an den Erfolg der Premiere hat das Land Baden-Württemberg den Wettbewerb „RegioWIN 2030“ auflegt.

Die Wettbewerbsbeiträge bestehen im Wesentlichen aus einem regionalen Entwicklungskonzept und aus Projektbeschreibungen. Oberthemen sind „Transformation und Qualifizierung in der Produktion“, „Gesundheit“ zum Beispiel mit Versorgung im ländlichen Raum durch Digitalisierung, „Nachhaltige Mobilität und Energie“ sowie „Agrobusiness“ etwa durch Digitalisierung in der Landwirtschaft und im Weinanbau.

Nach Schumms Angaben liegen sechs Projektvorschläge für sogenannte „Leuchtturmprojekte“ zur regionalen Priorisierung durch die WHF-Gesellschafterversammlung Mitte November vor. Voraussichtlich könnten alle Oberthemen abgedeckt werden. Projektträger sind Kommunen, Wirtschaftsförderungen, Wissenschaft und Forschung sowie Unternehmen aus ganz Heilbronn-Franken. Projekte werden jeweils durch Konsortien unterschiedlicher Beteiligter unterstützt.

Als Zielsetzungen für das Projekt „Gigabitregion“ nannte Schumm eine leistungsfähige Netzinfrastruktur mit Blick auf Konnektivität, Kapazität, Synchronisation, Zuverlässigkeit, Qualität in enger Kooperation mit der Privatwirtschaft sowie mit möglichst hohem eigenwirtschaftlichem Anteil.

Damit verbunden sei eine flächendeckende Glasfaserinfrastruktur für Festnetz und Mobilfunk, da nur diese Technologie entsprechend skalierbar sei. Bis 2027 sollen 100 Prozent der Unternehmen Zugang zu einem auf Glasfaser basierendem und gigabitfähigen Internetzugang erhalten, zudem bis 2027 60 Prozent und bis 2032 95 Prozent der Haushalte.

Darüber hinaus wird bis 2035 ein flächendeckender Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes in der Region avisiert.

Einhergehend wichtig seien sowohl die weiterhin eigenwirtschaftliche oder geförderte Umsetzung von Maßnahmen als auch eine laufende Analyse der Versorgungssituation und Feststellung der Investitionsbedarfe, betonte Schumm. pdw

