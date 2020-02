Lehrreich, erholsam und klimabeeinflussend

Main-Spessart-Kreis.„Mit dem Spessart ist ein Gottesgeschenk in unsere Hand gegeben, das unserer ganzen Aufmerksamkeit und liebvollen Betreuung bedarf, wenn wir selbst seiner Segnung teilhaftig werden und vor der kommenden Generation durch die Weitergabe eines gut verwalteten Erbes bestehen wollen“, dies sagte im Jahr 1962 Heinz Günder. Er war bis 1968 Regierungspräsident von Unterfranken.

Jetzt wird der Naturpark Spessart genau 60 Jahre alt. Das großflächige Schutzgebiet wurde am 29. Februar 1960 ausgewiesen, drei Jahre später wurde ein Trägerverein gegründet. Dessen Aufgabe damals wie heute: Schutz und behutsame Entwicklung dieser einmaligen, von Laubmischwald geprägten Landschaft zwischen Main, Kinzig und Sinn.

Gegen Schwarzbauten

Die Geschichte des Naturparks begann mit Ferien- und Wochenendhäusern, die in den 1950ern vielerorts im Spessart ohne Baugenehmigung errichtet wurden.

Um diese Schwarzbauten zu einzudämmen, erließ die Regierung von Unterfranken 1956 eine Verordnung zum Schutz der Landschaft. Drei Jahre später wurden weite Teile des Spessarts als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.

Am 29. Februar 1960 erhielt die Region den Status eines Naturparks – als erste in Bayern und eine der ersten in Deutschland.

Für den neuen Naturpark wurde im Jahr 1961 von der Landes- und Bezirksregierung ein Gesamtentwicklungsplan aufgestellt. Dieser zeigte Möglichkeiten für Pflege und Erhalt der Spessartlandschaft auf – die Freizeit- und Erholungsnutzung nahm dabei eine wichtige Rolle ein. Die Umsetzung dieses Naturpark-Entwicklungsplans sollte ein neuer Trägerverein – der Naturpark Spessart – übernehmen.

Er wurde Ende 1963 von den damals sieben Landkreisen, den zugehörigen Kommunen und dem Spessartbund in Aschaffenburg gegründet. Von Anfang an trug der Naturpark den Specht als typischen Bewohner der Spessartwälder in seinem Vereinslogo.

Naturpark im Wandel

Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Wirtschaft und Verkehr im Spessart unterlagen in den letzten 60 Jahren einem stetigen Wandel. Entsprechend haben sich auch Aufgabenschwerpunkte des Naturparks und die Strukturen und Arbeitsweisen des Naturpark-Vereins mit der Zeit verändert. In den 1960ern und 1970ern stand die Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Vordergrund. Der Spessart wurde regelrecht mit Wanderwegen, Trimm-Dich-Pfaden, Parkplätzen, Freizeitanlagen, Schutzhütten und Rastbänken „möbliert“.

Die große Zahl an Einrichtungen brachte aber auch Probleme mit sich. Vandalismus, Vermüllung und steigende Unterhaltungskosten führten dazu, dass das Angebot an Freizeitanlagen in den 1980ern wieder reduziert wurde. Gleichzeitig rückte der Naturschutz stärker in den Fokus.

Neue Naturschutzgebiete sollten sensible Biotope vor den Besuchermassen schützen, beispielsweise im Hafenlohrtal. In den Landkreisen entstanden zudem die ersten Landschaftspflegeverbände.

Auch die Umweltbildung gewann in den 1980ern und 1990ern an Bedeutung. Neue Lehrpfade, interaktive Erlebnispfade sowie Besucherzentren vermitteln Natur- und Umweltthemen. Ab 1998 bringen zertifizierte Natur- und Landschaftsführer Besuchern und Einheimischen die Vielfalt und Schönheit des Spessarts näher. Seit einigen Jahren beschäftigt sich der Naturpark zudem verstärkt mit Fragen einer nachhaltigen Regionalentwicklung, beispielsweise im Rahmen der Weidefleischvermarktung von Grünland Spessart. Der länderübergreifenden Zusammenarbeit kommt hierbei eine immer wichtigere Rolle zu.

60 Jahre nach Gründung des Naturpark Spessart sind die mit der Betreuung des Schutzgebiets verbundenen Aufgaben vielfältig wie nie. Und auch die zukünftigen Jahre werden sicherlich neue Aufgaben und Herausforderungen wie die Auswirkungen des Klimawandels mit sich bringen.

Auch das gab es

Rückblickend auf die ereignisreiche Geschichte des Naturparks Bayrischer Spessart erinnert sich der langjährige Geschäftsführer des Naturparkvereins Christoph Frucht: „1972 haben wir in der Gemeinde Hain eine Freizeitanlage errichtet und den ehemaligen Triftweiher in Stand gesetzt. Vor Befüllung des Weihers stellten wir darin ein großes Schild auf, das Angeln, Baden und das Betreten der Ufer verbot. Im Februar 1973 kündigte Staatsminister Eisenmann seinen Besuch an. Wir befürchteten, dass das Verbotsschild einen schlechten Eindruck beim Minister hinterlassen würde und wollten es entfernen. Das Schild stand aber inzwischen mitten im Wasser, da kam keiner hin und es war zu kalt, um hin zu schwimmen. Kurzerhand habe ich mit meinem Gewehr das Schild weggeschossen. Der Staatsminister kam dann aber doch erst im Sommer, um die Anlage einzuweihen.“ np

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020