Lehrerkonzert der Musikschule

Wertheim.Die Städtische Musikschule veranstaltet am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr im Schlösschen im Hofgarten ein Lehrerkonzert. Mit Musik aus Mittelalter, Barock und Moderne geben mehrere Lehrkräfte der Musikschule auf „Lauten, Gitarren und Flöten“ einen Einblick in musikalische Interieurs, die es sich aus der Nähe zu hören lohnt. Erstmals werden bei diesem Konzert auch zwei neue Lehrerinnen der Musikschule zu hören sein: Amandine Affagard-Galiano mit Gitarre und Laute (diese Fächer unterrichtet sie auch an der Musikschule) sowie Chen Shen, die neue Lehrerin für Querflöte an der Musikschule. Außerdem spielen in dem Konzert: Marion Lohmann, Hubert Steiner, Julia Grimmer und Irmela Goldbach- Rummel. Das Publikum kann sich auf eine Repertoireauswahl mit Werken von Bach, Mouton, Rosin, Debussy, Piazzola, Villa-Lobos und weiteren Komponisten freuen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden zugunsten des Fördervereins der Musikschule sind willkommen

